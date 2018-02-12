"كهرباء الشارقة" تعرض مبادرة ساعة الترشيد في 18 موقعاً لمهرجان الأضواء

الشارقة 24:

بادرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بعرض مبادرة ساعة الترشيد ضمن فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان أضواء الشارقة"، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي ضمن العروض والتصاميم الضوئية المبهرة في 18 موقعاً وصرحاً معمارياً في إمارة الشارقة، وذلك بهدف استقطاب فئات المجتمع المختلفة التي تتابع فعاليات المهرجان وكذلك الوفود السياحية للمشاركة ودعم فعاليات المبادرة المجتمعية التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكون في 1/7 كل عام من الساعة 2.30 إلى 3.30 عصراً، لتصبح رمزاً للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك خلال أوقات الذروة ولفت نظر قادة الرأي وأصحاب القرار وفئات المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد استهلاك الطاقة.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تقديره لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة على تعاونها المستمر وعملها خلال السنوات الماضية على تطوير هذا المهرجان وتنويع فعالياته لكي يَليق بمكانة الشارقة عالمياً، ولإعطاء صورة مثالية عن إمارة الشارقة والنهضة الحضارية التي نجحت في تحقيقها على كافة المستويات، مشيراً إلى أن عرض مبادرة ساعة الترشيد خلال فعاليات المهرجان يأتي ضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه الشارقة للتعاون مع مختلف الجهات للترويج لمبادرة ساعة الترشيد، حيث أن الهيئة أعدت عدد من البرامج الطموحة للترويج لهذه المبادرة المتميزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشارت موزة بن دخين رئيس قسم التوعية والتثقيف إلى أن عرض شعار المبادرة ضمن الفعاليات والعروض الضوئية والمرئية المبهرة على المعالم المعمارية العريقة في الشارقة، سلّط بأسلوب فني مبهر على أهداف المبادرة وتستقطب الفئات المختلفة للمشاركة ودعم المبادرة التي حققت نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال استقطاب عدد من الشخصيات البارزة والقيادية لدعمها.