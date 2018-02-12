انطلاق بطولة الرماية بالبندقية بمشاركة 8 فرق يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية

الشارقة 24:

انطلقت صباح اليوم الإثنين، بطولة الرماية بالبندقية في اليوم الثاني من منافسات بطولة الرماية السنوية الـ 36 التي تقام برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة بميادين الرماية في الخضيرة بالذيد، وينافس من خلالها 10 فرق يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكشفت النتائج والأرقام التي تحققت في المسابقة مهارة فائقة للرماه في إصابة الهدف في زمن قياسي، فور إطلاق إشارة البدء ليقوم المتسابقين الجري لمسافة 200 متر، وأخذ وضعية الرقود والرماية على الأهداف.

حيث تنافس في اليوم الثاني 8 فرق يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية، وأسفرت النتائج عن فوز فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول بمجموع نقاط 2217، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الثاني بمجموع 2172 نقطة، ونال فريق القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثالث بمجموع 2166 نقطة.

أما على المستوى الفردي، حقق النقيب خالد عمر العمري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول بمجموع نقاط 379 نقطة، كما جاء المساعد أول ماجد مبارك البريكي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني بمجموع 373 نقطة، كما حقق المساعد أول محمد سعيد الصريدي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث بمجموع 372 نقطة

وصرح العميد الركن عبد العزيز أحمد الهاجري قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية بعد تتويج الفائزين في مسابقة الرماية بالبندقية لهذا اليوم، أن بطولة الشرطة للرماية السنوية تعد من البطولات الهامة في جهاز الشرطة كونها تركز على تنمية مهارات رجل الشرطة وتعزز من قدراته ومهاراته بمختلف أجهزة الشرطة في الدولة والارتقاء بالرياضات الشرطية، وخاصةً التي تخدم العمل الشرطي وفي مقدمتها الرماية الشرطية، ونلاحظ هذا العام أن هناك منافسات بين مختلف القيادات الشرطية دليل على ارتفاع مستوى الرماية على مستوى الدولة وهذا هدف رئيسي من البطولة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق والمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف الهاجري: "والشكر موصول للقيادة العامة لشرطة الشارقة على استضافة هذا الحدث الكبير الذي يشارك فيه مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، ونشكرهم على حسن الضيافة خلال فترة البطولة، ونشكر جميع الفرق المشاركة لإنجاحهم هذا الحدث المتميز الذي يقام كل عام باعتبارها البطولة الرئيسية لاتحاد الشرطة الرياضي".

وأضاف العميد الركن عبد العزيز أحمد الهاجري قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، قائلاً: "نلاحظ الجهد المبذول في الإعداد والتنظيم للبطولة، بالإضافة إلى جاهزية وتدريب الفرق والمنتخبات المشاركة، وتهيئة وتطوير الساحات والميادين التي تقام عليها البطولة من جانب الإخوة المكلفين بمتابعة وإنجاز هذه الأعمال من العاملين بشرطة الشارقة، بالتعاون مع الإخوة في اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، في المستوى المطلوب من كافة النواحي التي تغطي احتياجات البطولة، وتفي باشتراطاتها، وتوفر متطلبات الفرق المشاركة، وتحظى برضا الجميع بما يليق بهذه المناسبة التي تجد الاهتمام والمتابعة من قبل كافة المسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يولي الرياضات الشرطية بصورة عامة والرماية بصورة خاصة اهتماماً كبيراً، من منطلق دورها في صقل مهارات العاملين بوزارة الداخلية، وإبراز قدراتهم وتهيئتهم للمشاركة في كافة الفعاليات والبطولات والمنافسات المقامة للرياضات الأولمبية في الداخل والخارج، ورفع راية الوطن في جميع المحافل الإقليمية والدولية.