سباحو نادي الحمرية يفوزون بـ 12 ميدالية ذهبية في "درع الإمارات للتطوير"

الشارقة 24:

حقق سباحو نادي الحمرية الثقافي الرياضي إنجازاً جديداً بفوزهم بـ 12 ميدالية ذهبية، في ختام بطولة درع الإمارات للتطوير للسباحة للبراعم من 7 إلى 10 سنوات والمنفذة ضمن روزنامة اتحاد الإمارات للسباحة.

ويأتي الإنجاز الذي حققه السباحون في إطار ما يوليه مجلس إدارة نادي الحمرية من رعاية واهتمام بكافة الرياضيين وحرصه على تأهيليهم للمنافسات لاسيما في مجال الألعاب الفردية والتي تلقى الاهتمام والتشجيع.

وجاءت النتائج بفوز السباحين بنادي الحمرية بـ 4 ميداليات ذهبية في فئة تتابع متنوع لعمر 10 سنوات، وبـ 4 ميداليات فضية في نفس الفئة لعمر 9 سنوات، وبـ 4 ميداليات فضية في فئة تتابع حر لعمر 10 سنوات وذلك بإشراف المدرب أحمد جمال الدين والمدرب مصطفى شارف.

وأعرب جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي عن سعادته بإنجاز أبطال السباحة وما حققوه من ميداليات تعد ثمرة لجهد كبير من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والألعاب الفردية والمدربين.

وأوضح الشامسي: "أن النادي كمؤسسة رياضية له دوره ونشاطه في نشر الرياضة لاسيما رياضة السباحة وجعلها أسلوب حياة لفئات المجتمع لاسيما الأطفال والبراعم"، لافتاً إلى أن المشاركة في أجندة بطولات اتحاد الإمارات للسباحة تمثل هدفاً وفرصة لتنمية المشاركات وتحقيق الإنجازات.