"اجتماعية الشارقة" تختتم مشاركتها بـ "معرض الشارقة للعمل التطوعي"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية مشاركتها بـ "معرض الشارقة للعمل التطوعي"، الذي نظمته جائزة الشارقة للعمل التطوعي على مدى 3 أيام، بمركز الطالبات في عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، والذي شاركت فيه 23 مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة.

وعرضت المؤسسات المشاركة الأعمال والمبادرات التطوعية التي استهدفت طلاب وطالبات الجامعات، وكل من له اهتمام بالأعمال التطوعية من أفراد المجتمع، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتسهيل عملية الانضمام للأعمال التطوعية.

واستقطب ركن دائرة الخدمات الاجتماعية نحو 165 متطوعاً، حيث هدفت الدائرة إلى استقطاب فئة الطلبة لتشجيعهم وتحفيزهم للقيام بأعمال تطوعية، والانضمام إلى أنشطة الدائرة التطوعية والتي يبلغ عددها 7 فرص تطوعية على مدار العام.