المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم دورة "النحو الميسر"

الشارقة 24:



اختتم المنتدى الإسلامي في الشارقة دورة تدريبية على مدار أربعة أيام تحت عنوان "النحو الميسر"، استعاد المشاركون فيها مهارات الكتابة اللغوية وضبطها نحوياً، والتعرف على القواعد النحوية وبأهمية الالتزام بها، وآليات معالجة الصعوبات التعليمية، والتي تعكس جهود المنتدى في خدمة العربية وفقاً لقواعدها اللغوية، ودعماً لتوجهات إمارة الشارقة في عنايتها بصياغة الحراك الأدبي والثقافي في المنطقة، ورعايتها في تأصيل الفصحى كلغة تأليف وكتابة ومحادثة، هذا ونفذت الدورة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وبحضور لفيف من أئمة المساجد، وعدد من المهتمين باللغة وطلاب كليات الآداب، وقدم الدورة أستاذ اللغة العربية في جامعة الشارقة، الدكتور فكري النجار.



وصدر مؤخراً عن إدارة البحوث والدراسات في المنتدى الإسلامي بالشارقة نسخة خاصة من كتاب "مقدمة الأجرومية"، للمؤلف محمد بن محمد بن داود الصنهاجي ت 723هـ، وهي طبعة تزامن صدورها مع انعقاد الدورة التدريبية.