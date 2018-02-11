مستشفى القاسمي يطلق أول عيادة دائمة للإقلاع عن التدخين

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

أكد الدكتور إيهاب الصعيدي أخصائي جراحة القلب وأخصائي عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى القاسمي التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن أكثر الحالات التي يعالجونها في قسم القلب من الأشخاص المدخنين.

وأشار الصعيدي لـ "الشارقة 24": "أن التدخين يشكل خطراً عالمياً على الصحة العامة للإنسان، ويؤثر على الشعور والنفسية فهو يسبب القلق، والغضب، والاكتئاب، خصوصاً في حالات الانسحاب من التدخين، إضافة إلى أنه سبب رئيسي في الإصابات بجلطات الدم المتسببة في حالات السكتات الدماغية".

وقال الدكتور الصعيدي إن العيادة الدائمة المتواجدة في مستشفى القاسمي تشتمل على فحوص أساسية، مثل الطول والوزن وقياس نسبة السكر، إضافة إلى فحص وظائف الرئتين وأول أكسيد الكربون وضغط الدم، وفحص كتلة الجسم، بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية ودعم المدخنين نفسياً للإقلاع عن التدخين، كما يقوم المختصين بتقديم إستشارات توعوية عن الأخطار الناتجة عن تعاطي التبغ بأنواعه، مطالباً الراغبين في الإقلاع عن التدخين بمراجعة العيادة الدائمة بمستشفى القاسمي كل يوم خميس من الساعة 12.30 حتى 2.30 طهراً.