شرطة الشارقة تكرم متعاوناً مع رجال الإنقاذ

الشارقة 24:

بادر المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بتكريم السيد افتخار محمد باكستاني الجنسية، تقديراً لتعاونه المثمر وتعاونه مع رجال قسم الاسعاف والإنقاذ أثناء تأديتهم مهام عملهم.

ومن جهته، قال المقدم الكي: "إن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة بتكريم المتعاونين تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وتحفيزاً للأشخاص الذين يساهمون في دعم المنظومة الأمنية، الذي يعد وعياً من الجمهور بالدور المشترك في الحفاظ على أمن المجتمع".



وأثنى المقدم الكي على السيد افتخار محمد، متمنياً له دوام التوفيق ومشيداً لمبادرته الإيجابية التي عبرت عن روح الاهتمام والمسؤولية التي يتحلى بها.