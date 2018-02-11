"محكمة الشارقة" تعزز علاقات الشراكة مع عدد من الدوائر الحكومية

الشارقة 24:

من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، تمكنت محكمة الشارقة الشرعية من تعزيز علاقات الشراكة مع عدد من الدوائر الحكومية بالإمارة، في إطار سعيها المستمر لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات في الشارقة والتي تقدم خدمات للأسرة والمجتمع وتسعى للحفاظ على كيان الأسرة، ومن هذا المنطلق، تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور سعادة سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الشرعية، وسعادة العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية.

ناقش الاجتماع جميع ما يتعلق بتنفيذ أحكام وقرارات الرؤية التي تتم في مركز الملتقى الأسري التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وتنفيذ الأوامر المستعجلة المتعلقة بحضانة المحضونين وتسليم أوراقهم الثبوتية، وكافة الأوامر المتعلقة بهم ومعوقات تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة ووضع الحلول المناسبة لها.