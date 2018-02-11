"موارد الشارقة" تحتفل بتخريج المنتسبات لبرنامج "التميز الإداري للقيادات النسائية"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بحضور ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، البرنامج التدريبي "التميز الإداري للقيادات النسائية"، الذي انتسب إليه قيادات نسائية من مدراء ومسؤولين وصناع قرار بجهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، والذي أقيم بمقر فرع الدائرة بالدفين.

حضر الحفل سعادة عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وسلطان بن هويدن نائب مدير إدارة برامج تطوير الموارد البشرية، وعدد من مدراء الإدارات والمسؤولين والموظفين بالدائرة.



في بداية الحفل، رحب عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، موضحاً حرص الدائرة على طرح هذه البرامج التي تسعى لتطوير مهارات الموظفين في كافة المستويات الوظيفية، وحثهم على الاستفادة المثلى منها لإعداد قيادات متميزة تقود المؤسسات نحو التميز المؤسسي.



وأوضح المشوي اهتمام الدائرة باستضافة الشخصيات البارزة وعرض تجاربها الناجحة بهدف إيصال الرسائل الإيجابية المباشرة والواقعية عن طريق مبدأ القدوة، واتخاذ هذه الشخصيات نماذج يحتذى بها.

ثم تحدثت ناعمة الشرهان عارضةً تجربتها ومسيرتها الانتخابية وفوزها بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بعد أن أمضت قرابة 29 عاماً في حقل التربية والتعليم، وتحدثت عن خبرتها الإدارية التي خولتها للفوز بعضوية المجلس.

وقدمت شكرها وتقديرها لدائرة الموارد البشرية على الاستضافة، معربة عن فخرها بتواجدها مع نخبة متميزة من القيادات النسائية البارزة في إمارة الشارقة.



وأكدت دعمها الدائم والكامل للمرأة التي كان لها النصيب الأكبر خلال جلساتها الترشيحية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.



وبينت أن الفضل الأكبر فيما وصلت إليه المرأة اليوم في دولة الإمارات يعود للمؤسس الأول والداعم القدوة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي لم يدخر جهداً في مساواة المرأة بالرجل في التعليم والحقوق والواجبات وفي جميع المحافل المحلية والدولية، ونيل المناصب العليا في العمل، ومنحها كامل دعمه وتأييده إلى أن وصلت إلى أعلى المناصب السياسية والقيادية في الدولة.



استعرضت الفرق المشاركة في البرنامج التدريبي خلاصة استفادتهم من البرنامج التدريبي "التميز الإداري للقيادات النسائية "، حيث أقيم البرنامج بهدف تعزيز وإكساب المرأة الإماراتية مكانة مرموقة بتمثيلها لبلدها متبعة منهج (أم الإمارات) في القيادة الحكيمة المتوازنة.



وسلط البرنامج الضوء على عدد من المحاور، أهمها: مواصفات المرأة المتميزة والقيادية، ومفاهيم التميز والتفرد والإدارة، ونبذة عن أم القيادة الحكيمة (أم الإمارات)، وعرض أفضل الممارسات من القيادات النسائية، وأشكال تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية، وأهمية العمل الجماعي في القيادة، ونظريات القيادة والتغيير والعمل الجماعي، وأسس التربية القيادية، ورفع الكفاءات.



وفي ختام الحفل، تم تكريم المشاركات، ثم قدمت إدارة الدائرة درعاً تذكارية لناعمة الشرهان تقديراً لحضورها ودعمها لدور المرأة في جميع النواحي.