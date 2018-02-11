حاكم الشارقة يأمر ببناء مسجد لنزلاء دار رعاية المسنين

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة العمل بتكليف المقاول لتشييد وبناء مسجد في دار رعاية المسنين، بمنطقة الجرينة، على أن يتم تنفيذه خلال شهرين وتقام فيه الصلاة قبل شهر رمضان المقبل، ويعين به إمام راتب لإقامة الفروض وصلاة الجمعة، وذلك استجابةً لطلب نزلاء الدار.

وثمن سعادة عبد الله خليفة بن يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تلبية رغبة الآباء من نزلاء الدار، وتوجيهه للدائرة لتشييد مسجد دائم بمقر الدار يتميز بطراز إسلامي حديث، ويسهم في توفير الراحة والطمأنينة لمرتاديه، مشيداً بتوجيه سموه الذي يعكس اهتمامه ورعايته الكريمة لكافة شرائح المجتمع ويوفر لهم سبل الراحة والحياة الكريمة في مختلف أرجاء الإمارة.

وأكد السبوسي أن الدائرة باشرت في إجراءاتها مع الدوائر المعنية بالإمارة لتشييد المسجد ومرافقه الخدمية من سكن للإمام ودورات مياه وميضأة تم تصميمها وفق أفضل المعايير والاشتراطات التي تتناسب مع توجه الإمارة لجعلها إمارة صديقة لكبار السن، موضحاً بأن مساحة المسجد تقدر بـ 200 متر مربع، ويتسع لما يقارب 100 مصلٍ مع وجود مصلى للنساء يتسع لـ 40 مصلية.

وضمن سعيها لتوفير كافة سبل الراحة والأجواء الإيمانية لنزلاء الدار، لفت مدير الشؤون الإسلامية إلى أن تعيين إمام راتب للمسجد يسهل إجراءات متابعة المسجد وصيانة مرافقه الخدمية الملحقة به كأماكن الوضوء ودورات المياه.