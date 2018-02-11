شرطة الشارقة تنظم ورشة التعامل مع حوادث الغرق

الشارقة 24:

عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بقسم الإنقاذ بشرطة الشارقة، ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع حوادث الغرق، بحضور عدد من عمال بلدية الشارقة بمدينة الحمرية.



وكانت الورشة باللغة العربية والأوردو، تضمنت تطبيقاً عملياً عن طريقة الإنقاذ، حيث ركز المحاضر على أبرز الحوادث التي قد يتعرض لها الأشخاص من حالات والتعامل الأمثل لإنقاذ الغريق.



وتعتبر ورشة التعامل مع حوادث الغرق من الورش العملية التي تحقق مردوداً إيجابياً في إكساب أفراد المجتمع مهارات الإنقاذ.



بدورها تعمل القيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل دائم على نشر التوعية والإرشاد بين أفراد المجتمع بهدف الحفاظ على سلامة أجسادهم وأرواحهم من أي خطر قد يهدد حياتهم من خلال عقد الدورات والورش والمحاضرات التوعوية التي تهم المجتمع.