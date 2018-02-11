"التغير المناخي" توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني

الشارقة 24:

بادرت وزارة التغير المناخي والبيئة بإبرام مذكرة تفاهم مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ مشروع " النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني" على مستوى الدولة، من خلال تبادل البيانات الخاصة بالرمز البريدي.

ووقع المذكرة سعادة سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني.



يأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتطبيقاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية عبر أطر تنظيمية ملائمة، وفي إطار سعي جميع المؤسسات في الدولة إلى تقديم خدمات مميزة وسريعة تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون، ووضع الآليات المشتركة لتبادل الخبرات لتطبيق نظام العنونة الموحد على مستوى الدولة.



ونصت المذكرة على التنسيق بين الطرفين في إطار تنفيذ المشاريع الإلكترونية المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية ذات العلاقة بنظام الرمز البريدي، والعمل على تحديث البرامج والبيانات الجغرافية في نظام الرمز البريدي وضمان استمرارية عمل النظام، ودعم إنجاز مشروع "النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني" على مستوى الدولة من كلا الطرفين.



وتعليقاً على التوقيع، قال سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "إن الهدف الرئيسي من المذكرة هو دعم وتسريع إجراءات إنجاز مشروع نظام العنونة الموحد على مستوى الدولة، ومساندة الفريق المشرف عليه عبر خلق شراكات مع الجهات ذات العلاقة باختصاص المشروع".



وأضاف الشرع: "ستساهم مذكرة التفاهم في تسهيل إجراءات تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية ذات العلاقة بنظام الرمز البريدي بين الوزارة والمجلس وفريق عمل، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارات "المحلية والاتحادية" عبر أطر تنظيمية ملائمة، بما يحقق توجهات وأهداف رؤية الإمارات 2021".



وأشار إلى أن تعاون مجلس الشارقة للتخطيط العمراني مع الوزارة لتطوير نظام العنونة الموحد التي تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوصه، بالإضافة إلى الجهات المحلية والاتحادية الأخرى التي ستعمل الوزارة على التعاون معها، ستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف سهولة وسرعة تعامل الجمهور مع خدمات المشروع وتحقيقها لمبدأ التكامل والمرونة.



من جهته، قال المهندس خالد آل علي: "يسرنا التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والمساهمة في تنفيذ مشروع النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني، لما له من أهمية كبيرة في خدمة المواطن والمقيم والزائر على مستوى الدولة، وهو ما يؤكد التزامنا التام بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية الإمارات 2021، وبخاصة بما يتعلق بتطوير بنية تحتية متكاملة وفق أعلى المعايير".



وأضاف آل علي: "يعد نظام الرمز البريدي من أولى المشاريع التي قام المجلس العمل عليها في سبيل تحسين خدمات الاستدلال المكاني في الشارقة، وتسهيل عملية تنقل الأفراد والوصول إلى الوجهات بكل يسر، إلى جانب تقديم خدمات أكثر تطوراً لقطاع الأعمال، كما قام المجلس بتطوير تطبيق خاص بنظام الرمز البريدي على الهواتف الذكية يتضمن كافة الخصائص الاستدلالية ومعلومات الأماكن والوجهات ضمن مدينة الشارقة".