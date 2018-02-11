"التنمية الأسرية" تكرم كهرباء الشارقة تقديراً لجهودها في تنفيذ المبادرات المجتمعية

الشارقة 24:

كرمت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة لجهودها المتميزة وتعاونها المستمر في تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية والتعاون والتواصل مع إدارة مراكز التنمية الأسرية لإيصال رسالتها التي تهدف لبناء الأسرة وتنمية المجتمع.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن تقديره لتكريم إدارة مراكز التنمية الأسرية الذي يأتي تأكيداً لجهود الهيئة ودورها المتميز في خدمة المجتمع من خلال دعم مختلف الفعاليات التي تنظمها إمارة الشارقة والشراكة والتعاون المتميز بين كافة الجهات الحكومية لإبراز الوجه الحضاري والإنجازات التي تحققت بإمارة الشارقة بفضل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً حرص الهيئة على التعاون مع الإدارة في كافة البرامج التي تخدم المجتمع مشيداً بدورهم المتميز في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي تدعم الارتقاء بالأسرة والمجتمع من خلال فاعليات وبرامج واضحة ومحددة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ وتفعيل العديد من المبادرات المجتمعية مع إدارة مراكز التنمية الأسرية وخاصة التي تهدف للتوعية بقضايا المجتمع الحيوية وأهمها برامج التنمية المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأشادت ليلى محمد البلوشي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بأهمية مساهمة هيئة كهرباء ومياه الشارقة والجهات المختلفة في تعزيز دور مراكز التنمية الأسرية، مؤكدةً أن الشركاء الاستراتيجيين والمتعاونين يعتبرون قوة دفع إيجابية في مسيرة الإدارة الناجحة، التي أخذت على عاتقها العمل الاجتماعي والإنساني فيما يخدم الأسرة، من خلال تحقيق رؤيتها التي تتمثل في بناء أسري متماسك ومستقر تحت ظل القيادة الملهمة وحرص وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.