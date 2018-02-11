"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تبدأ مرحلة التقييم النهائية

الشارقة 24:

بادرت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بعقد اجتماعها الثاني بالدورة الخامسة، لمناقشة مرحلة التقييم النهائية للملفات المشاركة بالدورة الحالية والتي لاقت إقبالاً واسعاً وزيادة ملحوظة بلغت 40 % عن الدورة السابقة بإجمالي 239 مشاركة.

وكانت لجان فرز الجائزة التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة قد أنهت مرحلتي الفرز الأولى والثانية ورفعت الملفات التي استوفت الشروط والأحكام إلى لجنة التحكيم لتقوم بدورها بتقييمها وفقاً للمعايير الخاصة بكل فئة.

وناقشت لجنة التحكيم في اجتماعها مبادرات الفئات المختارة وما حققته من إسهامات إيجابية ضمن الفئات التي شملت أفضل خطة اتصال لعام زايد، وأفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئتي الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي، والريادة الإعلامية، على مستوى الوطن العربي.

وتتم عملية التحكيم الخاصة بالفئات المُرشحة والتي بلغ عددها بالدورة الخامسة 13 فئة وفق آلية ونظام إلكتروني يقوم من خلاله كل عضو من أعضاء اللجنة بتقييم الملفات على حدة، ثم يتم مقارنة التقييمات واختيار الملفات الفائزة بالأغلبية في الاجتماع النهائي للجنة.

وأكدت أسماء الجويعد مديرة نادي الشارقة للصحافة، أن عمليات الفرز والتحكيم تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبناءً على أسس ومعايير واضحة، لتكريم المتميزين في مختلف الفئات، مضيفة أن لجنة التحكيم تضم نخبة من الخبراء في الإعلام والاتصال الحكومي.

ولفتت الجويعد إلى أن الزيادة التي شهدتها الدورة الخامسة تعكس مدى أهمية الجائزة ودورها البناء في قطاع الاتصال الحكومي من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية التي تدعم أهداف وجهود التطوير المستمر.

وتوسعت الجائزة في فئاتها ونطاقها الجغرافي بشكل ملحوظ منذ انطلاقها في عام 2012 كمبادرة تعد الأولى من نوعها عربياً، وكرمت العديد من الجهات والمبادرات الناجحة في الاتصال الحكومي بالتماشي مع أهداف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دعم أهداف الاتصال الحكومي، والمساهمة في تحقيق المزيد من التميز والتطور في هذا القطاع الهام وترسيخ أفضل الممارسات.

ومن المقرر أن يتم إعلان وتكريم الفائزين في مختلف فئات الدورة الخامسة للجائزة نهاية شهر مارس المقبل، بالتزامن مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 28 و29 مارس.