بلدية الشارقة تؤسس أول مجلس شباب مؤسسي في الإمارة

الشارقة 24:

وفق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبما يتلاءم مع الرؤى الحكيمة لسموه، أسست بلدية مدينة الشارقة مجلس شباب بلدية مدينة الشارقة، المكون من 11 عضواً من موظفي البلدية، برئاسة مريم آل علي التي تم انتخابها بالتزكية، والذي يعتبر أول مجلس شبابي مؤسسي في الإمارة، كما يأتي المجلس تحت مظلة وزارة الشباب في الدولة، ويعكس توجهات البلدية في الاعتماد على العنصر الشاب المتميز، حيث سبق تأسيسه جلسة حوارية مع مجلس الشارقة للشباب، للتنسيق والتعاون معهم والاستفادة من تجربتهم.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن تأسيس المجلس يأتي نتاج ثمار غرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم، إيماناً منه بأهمية العنصر الشاب الذي يسعى لنهضة الدولة والمجتمع، والاعتماد عليه في عميلة التطوير والبناء، فاهتمام سموه بهم كان منذ زمن طويل من خلال تأسيس مجلس شورى أطفال الشارقة، ومجلس شورى شباب الشارقة.

وأضاف مدير عام بلدية مدينة الشارقة: "حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على أن تكون الإمارة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل، وهو طلب تقدمت به لجامعة الدول العربية وتمت الموافقة عليه، وإصدار سموه قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة لاستضافة الإمارة لمقر برلمان الطفل العربي، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير لصاحب السمو حاكم الشارقة بالشباب وتنشئتهم من الصغر على العمل الجاد، وخدمة وطنهم، ليكونوا نواة المجتمع والداعم الرئيس له ولبنة أساسية للنهضة والتطور".

وأشار سعادة ثابت سالم الطريفي إلى أن اختيار مريم آل علي لرئاسة المجلس يؤكد الأهمية التي أولاها صاحب السمو حاكم الشارقة لأطفال الشارقة وشبابها، حيث كانت مريم آل علي عضواً في مجلس شورى الشباب في الشارقة في الانعقاد الأول له عام 2005-2006، ووجودها الآن رئيساً في مجلس شباب بلدية مدينة الشارقة، بفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والرعاية التي أولاها للشباب من الصغر، حتى باتوا فاعلين في مجتمعهم، وجني ثمار غرسه، كما أن توجيهات القيادة الحكيمة والرشيدة باتت منارة تضيئ العالم بإنجازاتها واهتماماتها التي انبثق عنها تأسيس وزارة الشباب، ثم تشكيل مجالس الشباب المحلية، ومجالس الشباب المؤسسية، والتي جميعها تأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب ومتابعة معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، للوقوف على احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم.

وأوضح سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن المجلس سيعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، كالارتقاء بالثقافة المؤسسية من خلال تعزيز مفهوم التواصل بين القيادات المؤسسية والشباب، وخلق بيئة عمل مناسبة لتفعيل دور الشباب والاستماع إلى أصواتهم وتسخير مواهبهم في خدمة المؤسسة، وتعزيز دورها في اختيار الوسيلة الأنسب لتسخير طاقات الشباب ومواهبهم، والاهتمام بشؤون الشباب داخل البلدية، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنظيم الندوات والفعاليات المختلفة بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، لتفعيل دور الشباب في البلدية ودعم مشاركتهم، وتوفير بيئة حاضنة للاستماع إلى أفكار الشباب، وهو ما ينعكس إيجاباً على سير العمل وتحقيق التميز.

وأشار إلى أن المجلس سيبدأ بأولى اجتماعاته للبدء بتحقيق المهام الموكلة إليه، وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، فالبلدية تحرص بشكل دائم على اختيار الطاقات الشابة النشيطة، والعمل على ترسيخ التميز لديهم، من خلال مجموعة من المبادرات والدورات، كونهم العنصر الأكثر فاعلية، واستثمار طاقاتهم بما يخدم الدولة والمجتمع.