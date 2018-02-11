اختتام "معرض الشارقة للعمل التطوعي" بمشاركة 23 مؤسسة

الشارقة 24:

اختتمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي فعاليات "معرض الشارقة للعمل التطوعي" الذي نظمته الجائزة على مدى ثلاثة أيام، بمركز الطالبات في عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، شارك فيه 23 مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة وفرق تطوعية، عرضوا خلالها أعمالهم التطوعية ومبادراتهم والفرص التطوعية التي استهدف طلاب وطالبات الجامعات وكل من له اهتمام بالأعمال التطوعية من أفراد المجتمع، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتسهيل عملية الانضمام للأعمال التطوعية.

وتفصيلاً، كشفت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، أن المعرض في دورته الأولى شهد مشاركة 23 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الحكومية نحو 12 مؤسسة، و8 مؤسسة أهلية، و2 فرق تطوعية، ومشاركة مؤسسة خاصة واحدة، إلى جانب مشاركة مجموعة من الرياضيين المهتمين بالعمل التطوعي.

فيما بلغ عدد الفرص التطوعية والمبادرات نحو 86 فرصة تطوعية يتم تنفيذها خلال عام 2018، أما من حيث عدد الحضور، فإن المعرض سجل رقماً كبيراً في أعداد الزوار، من مختلف الجنسيات ولا سيما طلبة الجامعات، إلى جانب عدد من الزوار من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حيث وصل عدد الزوار إلى أكثر من 1600 زائر، بينما تم استقطاب 1476 متطوعاً سجلوا في المعرض كمتطوعين لدى مختلف المؤسسات والفرق خلال فترة المعرض على مدى ثلاثة أيام.

كما دشنت الجائزة العدد الأول من مجلتها "شارقة التطوع" المتخصصة في العمل التطوعي والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، حيث شملت المجلة عدد من الموضوعات النوعية والمواد التحليلية والحوارات والاستطلاعات والتحقيقات الصحفية، علاوةً على تغطية خبرية شاملة لأخبار الجائزة وأنشطتها المختلفة.

وأضافت البلوشي: "أن الأثر الذي أحدثه المعرض في بناء المجتمع ثقافي وحضاري، ويكشف دور الجائزة في لم شمل مختلف المؤسسات والفرق في منصة واحدة لعرض فرصهم ومبادراتهم التطوعية، ولا سيما استقطاب طلبة الجامعات حيث أنهم الهدف الأساسي كونهم جيل المستقبل والسواعد الرئيسية في نجاح المشاريع التطوعية، فضلاً عن أن العديد من المؤسسات التعليمية بدأت تحفز الطلبة على المشاركات في الأعمال التطوعية من خلال إضافة ساعات على مشارعيهم الدراسية".

وأعربت البلوشي عن شكرها لجامعة الشارقة على تعاونها اللامحدود مع الجائزة بمتابعة الدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات بالجامعة، كون الجامعة مؤسسة تعليمية وطنية وصرح علمي مرموق يعتبر الوجهة المفضلة لمختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة.

وأكدت البلوشي أن المعرض يعد الأول على مستوى الدولة، بالنظر إلى مجالاته وتخصصاته، وطريقة عرضه، مشيرةً إلى أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي تفتخر بإنجازها لهذا المعرض في نسخته الأولى، حيث أن هناك خطة تطوير وتوسيع للمعرض وفعالياته في النسخة القادمة، قائلةً: "يوجد الكثير من الأفكار والمبادرات يتم إضافتها إن شاء الله، والباب مفتوح لمختلف المؤسسات للمشاركة في المعرض القادم".

يذكر أن 23 مؤسسة حكومية وأهلية وفرق تطوعية شاركت في معرض الشارقة للعمل التطوعي في نسخته الأولى، وهي: بلدية الشارقة، مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، الشرطة المجتمعية - شرطة الشارقة، مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، شؤون البلديات والزراعة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، دائرة الخدمات الاجتماعية، جمعية أصدقاء مرضى السرطان، جمعية الإمارات للتطوع، جمعية الإمارات للمتقاعدين، دائرة الأوقاف، جمعية الشارقة الخيرية، هيئة الشارقة للمتاحف، دائرة الشؤون الإسلامية، مجلس الشارقة الرياضي، جمعية المعلمين، جامعة الشارقة، جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، مؤسسة الشارقة للإعلام، برنامج سفراء مجلس الإمارات التطوعي وجائزة الشارقة للعمل التطوعي.