اللواء الشامسي يفتتح بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ 36 بالشارقة

الشارقة 24:

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، صباح اليوم الأحد، بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ 36، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تستمر فعالياتها حتى 22 من شهر فبراير الجاري، وينافس من خلالها 10 فرق يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية بالإضافة إلى ممثلين عن المملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر الافتتاح العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد علي شهيل نائب رئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد خليفة المري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشرطة للرماية بالشارقة، والعقيد دكتور محمد عبد العزيز الحسين مدير المنتخب السعودي عضو الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، إلى جانب عدد كبير من كبار ضباط وزارة الداخلية، وشرطة الشارقة ورؤساء الفرق المشاركة.

في مستهل فعاليات الافتتاح، بدء العرض الميداني الخاص بقوة التدخل السريع في إدارة المهام الخاصة تحت شعار "نبدأ من حيث يعجز الآخرون"، حيث قامت قوات التدخل السريع بإدارة المهام الخاصة باستخدام الطائرة المقاتلة (برق1) التي تقوم بعمل إسناد جوي لمجموعة الاقتحام بمحاصرة أحد أوكار الإرهابيين، وأثناء عملية الاشتباك فر أحد العناصر الإرهابية، لتقوم الطائرة برصده وتتبعه وتطلق النار عليه فيسقط على الأرض ليتم القبض عليه وتقييده وتسليمه للجهات المعنية.

بعد العرض القتالي، وتفقد قائد عام شرطة الشارقة وكبار الضباط الميادين واطلعوا عن كثب على مسابقة البطولة، فجاءت مسابقة الرماية بالبندقية سيدات في اليوم الأول، وأسفرت النتائج على مستوى الفرق بفوز القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول بواقع 770 نقطة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وصيفاً بواقع 757 نقطة، فيما حلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في المركز الثالث بواقع 708 نقطة.

وعلى مستوى فردي سيدات، حصلت الرامية الملازم أمل سعد عبد العزيز من القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول بواقع 196 نقطة، فيما حصلت الرامية المساعد أول فاطمة سعيد الكعبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة على المركز الثاني بـ 195 نقطة، وحصلت الرامية عريف آمنة عبد الله مصبح من القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الثالث بواقع 195 نقطة.