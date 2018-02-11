برعاية جواهر القاسمي... الملتقى الأسري السادس عشر ينطلق الثلاثاء

الشارقة 24:

ينطلق الملتقى الأسري السادس عشر تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح الثلاثاء،

ويستمر لمدة 3 أيام، تحت شعار "بالأخلاق تبنى الأمم"، في كل من الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، والتي تنظمه مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، سنوياً على مدار 15 عاماً.

يطرح الملتقى هذا العام عدة قضايا، من خلال 3 محاور رئيسية والتي وضعت بعناية بعد دراسة ميدانية شملت كافة أنحاء الدولة والتي سيتم الكشف عن نتائجها خلال الملتقى، والمحاور التي ستكون نقاط ارتكاز هي: البعد الاجتماعي والثقافي والنسق الأخلاقي، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التنمية، دور الأسرة الإماراتية، وفق الوثيقة الوطنية 2021.

وسيتضمن برنامج الملتقى هذا العام عدة أطروحات وأوراق عمل، وورش تدريبية وندوات متخصصة، ففي اليوم الأول سيتم عرض 3 أوراق عمل إلى جانب عرض دراسة القيم الأخلاقية الواقع والتحديات، وستتضمن الورقة الأولى الكلمة الرئيسة حول الأبعاد الاجتماعية والسلوكية للأخلاق وتأثيرها على الأسرة، تقدمها الدكتورة إيناس مكاوي رئيس إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية فيما ستقدم الدكتورة تهاني الصباح من دولة الكويت ورقتها عن دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تنمية النسق الأخلاقي، وتقدم التربوية عائشة عبيد المهيري، ورقة عمل حول دور القيادة الرشيدة في تنمية الأسرة الإماراتية.

كما سيناقش الملتقى في إيامه الثلاثة، من خلال الندوات والورش، العديد من الأُطروحات ذات الصلة، منها ندوة حول القيم الأخلاقية والدور الإعلامي، يشارك فيها الكاتب الصحافي ورئيس جريد الاتحاد محمد الحمادي كما يُقدم الاختصاصي داود محمد من برنامج خليفة لتمكين الطلاب عرضاً لتجربة البرامج الإلكترونية الخاص بألعاب الأطفال.