هيئة الوقاية والسلامة تعقد برنامجاً تدريبياً في إدارة المنشآت

الشارقة 24:



عقدت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً تدريبياً متخصص بإدارة المنشآت لموظفي الهيئة بعنوان "إدارة المنشآت"، ويأتي هذا البرنامج لإكساب الموظفين المهارات المطلوبة لإدارة المنشآت التي توفر خدمات الصيانة الشاملة والصيانة الوقائية لتقديم الخدمات النوعية لجميع المرافق بالمنشآت، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في إدارة المنشآت، بمقر الهيئة.



ويهدف البرنامج إلى التعريف بإدارة أصول المنشآت، والذي يتمحور حول 3 عناصر رئيسية، هي الاهتمام بأصول المنشآت، والعوامل البشرية، والعمليات وأطرها وخطط العمل بالمنشأة، حيث يسلط الضوء على أهمية إدارة أصول المنشآت واستدامتها لإطالة عمرها، وتحقيق عوائد الاستثمار، لترسيخ المعلومات الخاصة بصيانة المرافق وكيفية تأثيرها على سلامة المباني، إضافة إلى تحديد العوامل الرئيسية التي تساهم في فعالية وكفاءة ممارسات صيانة، وتقديم فهم شامل للجوانب الرئيسية لإدارة المنشآت وعرض تقنيات التخطيط للصيانة الوقائية والتفتيش الروتيني من المعدات والمرافق لتوفير التعديلات والتنظيف والإصلاحات لضمان حالة جيدة للخدمة والحد من انقطاع الخدمة.



كما يتطرق البرنامج لدراسة العوامل البيئية المؤثرة على إنتاجية الموظفين في بيئة العمل ووضع المنهجيات في المنشآت، وذلك بتقديم أفضل الممارسات الذكية في القيادة الهندسية والتميز في الإدارة.



إضافة لتقديم شرح تفصيلي حول إشارات وإجراءات السلامة في المواقع الانشائية وطرق استخدام معدات السلامة لكل بيئة عمل، ومعدات الحماية الشخصية وآلية السيطرة على المواد الخطرة على الصحة، إلى جانب تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية، وذلك لتقليل تأثير الحوادث بمواقع العمل والتعرف على جميع المخاطر التي قد تواجههم، ومحاولة التحكم بها وتجنبها؛ بهدف زيادة ثقافة السلامة في بيئة العمال لدى العاملين بالمنشأة، للعمل معاً للوصول نحو مجتمع آمن.



وقالت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة إن الدورة جاءت لتمكين المشاركين من إدارة المنشآت بإتقان، والتعرف على كافة الأقسام والاحتياجات لكل مرحلة من مراحل البناء، وتطوير الخبرات المتوقعة من المهنيين.



أضافت النومان أن الهيئة تحرص على تطوير خطتها التدريبية السنوية بما يتوافق مع احتياجات التدريب الفعلية للموظفين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، التزاماً بمتطلبات الجودة الشاملة التي تتطور عاماً بعد عام، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى التحسين المستمر في أداء كوادرها البشرية، إيماناً منها بأهمية التدريب النوعي المتخصص في الوصول لأعلى مستويات الجودة في الأداء والعمل.