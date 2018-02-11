"اجتماعية الشارقة" توزع 200 مقعدٍ لأطفال الأسر المتعففة على مستوى الإمارة

الشارقة 24:

في إطار مساعدة الأسر المتعففة لحماية الأطفال من مخاطر قيادة المركبات دون مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، استلمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 200 مقعداً للأطفال من حملة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وباشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بتوزيع مقاعد الأطفال المخصصة للمركبات، والبالغ عددها 100 كرسي للأطفال الرضع وإلى العمر 3 سنوات، كما تم توزيع 100 رافعة للأطفال البالغ أعمارهم من 3 سنوات إلى 14 سنة.

ويقوم فريق الدائرة بزيارة الأسر المتعففة إلى منازلهم بهدف توزيع مقاعد الأطفال وتوعية الوالدين حول أهمية وضرورة استخدام مقاعد السيارات في كل مرة يتواجد فيها الطفل داخل السيارة، وتعزيز وعي أولياء الأمور بأهمية استخدام المقاعد المخصصة لأطفالهم، تماشياً مع قانون السير والمرور الاتحادي، الذي يلزم السائقين باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال الصغار في المركبات، وربط أحزمة الأمان للأطفال الأكبر سناً.

حيث تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لاتفاقية تعاون أبرمتها حملة سلامة الطفل مطلع الأسبوع الماضي مع المجلس المروري الاتحادي، بهدف توزيع مقاعد مخصصة للأطفال على فئات مختلفة في إمارة الشارقة وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بالإمارة ومن بينها دائرة الخدمات الاجتماعية، التي قامت بحصر حالاتها من فئة الأسر المتعففة لتسليمها المقاعد، بهدف تعزيز الوعي بأهمية استخدام مقاعد السيارات الآمنة للأطفال، لتجنيبهم العديد من المخاطر ورفع معدلات نجاتهم من إصابات الحوادث بشكل كبير.

وثمنت علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بالدائرة، الاهتمام الذي توليه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بموضوع سلامة الأسرة والطفل من أهمية بالغة، مؤكدة أن المبادرة جاءت بتوجيهات كريمة من سموها بهدف توفير بيئة آمنة من المخاطر للأطفال أثناء تنقلهم بالمركبات مع ذويهم ودور اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل الكبير والتعاون اللامحدود في طرح المبادرات الفعالة والمؤثرة في حماية الأطفال بإمارة الشارقة.