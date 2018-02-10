"استمرارية أعمال الشارقة" تنظم دورة تدريبية حول الإدارة

الشارقة 24 – وام:

عقدت لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة، التي شكلها المجلس التنفيذي بالإمارة بشأن تطوير مؤشر الجاهزية لدى الجهات الحكومية بالإمارة وتوفير الدعم الفني والتدريبي لها، دورة تدريبية توعوية في إدارة استمرارية الأعمال، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتسعى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى تمكين أعضاء اللجنة من تطبيق معيار استمرارية الأعمال الخاصة بدولة الإمارات، من خلال تقديم أفضل الممارسات في هذا المجال، بهدف حماية الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة والمجتمع ككل وتقديم الدعم اللازم للجنة استمرارية الاعمال بإمارة الشارقة.

واشتملت الدورة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مفاهيم أساسية لتطبيق معيار استمرارية الأعمال، مشيرة إلى دور المعيار في المساهمة بأمن واستقرار المؤسسات الحكومية والسعي للتعامل بمرونة وكفاءة عالية مع أية أحداث ضمن بيئة العمل في حالات الطوارئ.

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وقال سعادة الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس لجنة استمرارية الأعمال بإمارة الشارقة: إن اللجنة تسعى لتطبيق معيار استمرارية الأعمال في كافة الدوائر الحكومية بالإمارة والعمل على وضع خطط خاصة في حالات الطوارئ والأزمات لضمان استمرار سير عمل الدوائر، إذ تسهم الدورة في مساعدة الأعضاء على بناء وتطوير قدراتهم للتعامل السريع والسلس في حالات الطوارئ ما يمكنهم من الحصول على فهم كامل لجميع الخطوات والأدوار والمسؤوليات والخبرات المطلوبة لتطبيق معيار استمرارية الأعمال.

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من جانبه، قال عيسى هلال نائب رئيس اللجنة إن الهدف من الدورة التدريبية هو تقديم أفضل الممارسات في مجال استمرارية الأعمال ومشاركة الأفكار والخبرات المختلفة من كافة الأعضاء والسعي إلى توحيد المعلومات حول معيار استمرارية الأعمال للبدء في تطبيقه على مستوى الإمارة.

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يشار إلى أن تطبيق معيار استمرارية الأعمال يأتي ضمن توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك حرصاً من المجلس على وضع خطط وإجراءات لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تتعرض لها الإمارة في مختلف المجالات لمواجهتها بكافة جوانب الاستعداد والجاهزية والتنسيق المسبق بين مؤسسات ودوائر الإمارة المختلفة.