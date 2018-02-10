"ضواحي الشارقة" تخطط للتوسع في إنشاء مجالسها

خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة

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الشارقة 24:



شدد خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، على أهمية العمل على تحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال أدوار الدائرة وجهودها في القيام بدور اجتماعي تهدف إلى تعزيز التلاقي الأسري بين المواطنين في مختلف الأحياء عن طريق مجالس الضواحي والتي يتم من خلالها تنظيم الأنشطة والفعاليات ومختلف المناسبات على مدار العام.



وكشف رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن الدائرة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء أكثر من 20 مجلس ضاحية جديد، مشيراً إلى وجود 4 مشاريع حالياً لمجالس ضواحي تحت الإنشاء وهي مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة ومجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد ومجلس ضاحية الزبارة ومجلس ضاحية حياوة في مدينة خورفكان.



كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة للعمل على إنشاء 8 مجالس جديدة تغطي عدداً من الضواحي في الإمارة منها السيوح والرقة والحمرية واللؤلؤية، بالإضافة إلى 4 مجالس في مدينة كلباء وتقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لتخصيص 8 أراضي جديدة لإنشاء مجالس مستقبلية تغطي عدداً من الضواحي في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية.



وأوضح السويدي، أن مجالس الضواحي تهدف إلى تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد الحي من خلال التقاء أهالي الضاحية مع بعضهم البعض وتعزيز التقارب فيما بينهم ومناقشة ملاحظات ومقترحات أهالي الضاحية ورصد ومتابعة احتياجاتهم وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم في شأنها والتنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة لتوفير بيئة آمنة في الإمارة وتوعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة واستثمار طاقات ومهارات أفراد المجالس في خدمة مجتمعهم والمساهمة في نشر ورفع الوعي الاجتماعي والثقافي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة من خلال إقامة ندوات ومعارض ومحاضرات في مجالس الضواحي كما تستضيف الدائرة مناسبات أهالي الضاحية في المجالس من أعراس وحالات العزاء لأهالي الضاحية التي بها المجلس.