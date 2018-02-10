"خيرية الشارقة" تزف 85 عريساً في 5 دول خلال 2017

الشارقة 24:



أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، أن مشروع الزيجات الجماعية الذي تم تنفيذها على مدار العام المنصرم تحت مسمى "الزواج الجماعي" شملت 85 عريساً من المعسرين والأيتام في خمس دول من البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية في الخارج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة في تلك البلدان وبدعم من المتبرعين والمحسنين أصحاب الأيادي البيضاء، وذلك بحسب تقرير إدارة المشاريع والكفالات الصادر نهاية عام 2017.



وقال عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية: "تنفيذاً لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة وفي إطار خطة العمل المتبعة في الجمعية والتي تقضي بتقديم الدعم المادي والعيني لشريحة المعوزين والمحتاجين داخل الدولة وخارجها، فقد تمكنت إدارة المشاريع الخارجية والكفالات-الذراع الخارجية لأعمال الجمعية في الخارج من تنفيذ مشروع الزواج الجماعي في دول الهند وبنجلاديش والسنغال والكونغو وكينيا، وبلغ عدد المستفيدين من مكرمة المشروع 85 عريساً وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 255 ألف درهم.



وأكد أن هذا المشروع يهدف لإحياء السنة النبوية في تشجيع الشباب على دخول الحياة الزوجية، وتحمل نفقات حفل الزواج الذي تثقل مصاريفها كاهل الشباب، ويستهدف المشروع جميع الراغبين بإتمام حفل زواجهم أو المقبلين على الزواج، مشيراً إلى أنه تم إقامة حفلات الأعراس للمستفيدين في حضور عدد من الشخصيات المسئولة بحكومة الدول المستفيدة وبتعاون مع سفارات الإمارات في تلك البلدان.



وحول خطة الجمعية لمشروع الزواج الجماعي التي تم اعتمادها خلال عام 2018، أوضح الدخان، أنه تم تخصيص مليون درهم تكلفة زواج اليتيمات في عدد من البلدان التي يشملها مشروع الكفالة، إلى جانب 600 ألف درهم أخرى للمتعسرين في دول آسيا وأفريقيا، داعياً المتصدقين أصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم المشروع حتى يتسنى للجمعية بتنفيذه في مواعيده المقررة، معرباً عن أمله في أن يغطي المشروع أعداداً أكبر وأكثر من الفئات المحددة.