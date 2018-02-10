"كهرباء الشارقة" تنجز مشروع إنارة شوارع النوف والقراين

الشارقة 24:



تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة، سعيها الدؤوب لتطبيق منظومة ذكية من الإنارة المستدامة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع إنارة متكامل لمنطقتي النوف والقراين وفق أفضل المواصفات الفنية العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تم تركيب 1000 عمود إنارة جديد في منطقتي النوف والقراين وتم تمديد كايبلات بطول 39000 متر وفق أفضل نظم الأمن والسلامة، التي تعتمد على تركيب مصابيح صوديوم تناسب المناطق السكنية.



وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التزام الهيئة بضمان مستوى حياة أفضل وبيئة مستدامة لسكان إمارة الشارقة، ومن هذا المنطلق تسعى الهيئة إلى بذل الجهود الدؤوبة لتحقيق هذا الهدف، حيث عملت على إطلاق عدد من مبادرات الاستدامة المهمة وكان في مقدمتها استراتيجية الإنارة المستدامة في الشوارع في مختلف المناطق تعديل المواصفات التصميمية ، وإجراء تعديلات على الإنارة ذات الاستهلاك العالي للطاقة، وتأهيل وتطوير القدرات الفنية والموارد البشرية لتحويل الشارقة إلى مدينة الترشيد المستدامة من خلال ممارســة التطبيقات الخضراء في الإنارة وفــي البنيــة التحتيــة بشكــل عــام.



وأكد الليم، أن مشروعات الإنارة الجديدة تساهم في تخفيض نفقة الصيانة وتوفر وضوح الرؤية للمشاة وقائدي المركبات، بالإضافة إلى كون هذا النظام صديقا للبيئة، نظراً لعدم استخدام المواد السامة والمضرة في صناعته، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تحقيق توفير وصل إلى أكثر من 35% في إنارة الشوارع من خلال تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك استبدال المصابيح القديمة بأخرى حديثة موفرة للطاقة، كما حققت إنجازاً جديداً من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية تمثل في فوزها بشهادة إنجاز من الأمم المتحدة لنجاحها في تخفيض كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية.



وكشف سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن الاستمرار في تنفيذ خطة شاملة لمشروعات الإنارة واستبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في عدد من مناطق إمارة الشارقة لتوفير الراحة والأمان ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والمصابيح المستخدمة وذلك لتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن خطة الهيئة تتضمن الشراكة الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الانارة في مختلف المناطق، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها.

وأضاف أن مشروعات الإنارة التي تم تنفيذها في غالبية المناطق بإمارة الشارقة ساهمت في التقليل من الحوادث المرورية التي كانت تقع بسبب قلة الإضاءة وتجميل الأحياء السكنية، كما تسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستدامة.

بدوره، أوضح حسن آل علي مدير إدارة الخدمات اللوجستية ودعم الأعمال بالهيئة، أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بإمارة الشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات عالمية تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، مشيراً إلى أنه تم تركيب 540 عمود إنارة في مناطق القراين من 1 إلى 5 شملت تركيب 81 عمود في القراين1 و130 في القراين2 و102 في القراين3 و167 في القراين4 و60 في القراين5 ، كما تم تركيب 460 عمود إنارة في مناطق النوف من 1إلى 4 شملت تركيب 100 عمود في النوف1 وعدد 140 عمود في النوف 2 وعدد 105 في النوف 3 وعدد 115 في النوف4.

وأشارت المهندسة هدى الطاهري مسئول قسم الإنارة بالهيئة، إلى أن جميع المصابيح المستخدمة في إنارة شوارع مناطق النوف والقرائن مصابيح صوديوم تتميز بإنارتها البيضاء التي تناسب المناطق السكنية وتم إنجاز المشروع في وقت قياسي حيث تم إنجازه خلال شهر واحد وفق أفضل المواصفات حيث بدأ العمل مع بداية 2018 وتم إنجاز المشروع بداية فبراير الجاري.