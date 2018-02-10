فعاليات شهر الابتكار في الشارقة تنطلق الخميس المقبل

الشارقة 24:



برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تنطلق وبتنظيمٍ من المجلس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار بإمارة الشارقة، وذلك خلال الفترة من الـ 15 إلى 21 من فبراير الجاري، في كل من واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



وستحتضن إمارة الشارقة المرحلة الثالثة من فعاليات شهر الإمارات للابتكار، والذي تنظم فعالياته على 4 مراحل، تكون كل مرحلة مخصصة لإمارة أو أكثر، حيث ستستعرض الإمارة الباسمة خلال هذا الأسبوع، أبرز ما توصلت إليه وطبقته جهاتها وهيئاتها من ابتكارات في سياق جهود نشر ثقافة الابتكار في المجتمع.



ويأتي تمديد فترة إقامة الفعاليات من أسبوع واحد إلى شهر كامل، بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أعقاب النجاح الذي حظي به أسبوع الإمارات للابتكار في عام 2016، وفي مواكبة مع توجهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل الابتكار لأسلوب للحياة.



ويدعم شهر الإمارات للابتكار الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، إلى جانب ذلك، تعمل هذه الفعالية على تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، حيث أن مجتمع دولة الإمارات لديه شغف كبير بالابتكار والمستقبل، ورغبة في تبني وتطبيق مبادئ الابتكار والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية.



وأشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بالتطور النوعي المنشود لفعالية أسبوع الابتكار لتنطلق هذا العام بشهر الابتكار، مبيناً سموه ما يدله ذلك من رؤية ثاقبة في الالتفات إلى أهمية دعم الإبداع والابتكار، وضرورة تنميته لدى الأجيال الجديدة والقادمة من أبناء وبنات الوطن، جنباً إلى جنب مع العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وهو ما يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية الشباب والمبتكرين وتحفيزهم وتشجيعهم للسير في طريق التعلم والمعرفة، والكشف عن المواهب وصقلها في مختلف المجالات.



وقال سموه: "إن إمارة الشارقة وبتوجيهات سامية ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عملت على أن يكون البحث العلمي والابتكار ثقافة دائمة في الإمارة، باهتمامها المبكر بالتعليم في مختلف المراحل وضمان مخرجاته العلمية والأكاديمية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك عبر إنشاء المعاهد والكليات والجامعات والمؤسسات المتخصصة الحاضنة للابتكار والبحث، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تنظم ضمن هذا الجانب طوال العام، ووفق استراتيجية منهجية مدروسة وبرامج متكاملة تعمل عليها الإمارة، تسهم وبكل تأكيد في توجيه التعليم وطلبته نحو البحث العلمي الذي يقود للابتكار والذي هو أساس تطور كل الدول".



وثمن سمو ولي عهد الشارقة المشاركة الواسعة لمختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الفعاليات، وتبني سياسة الابتكار لتكون شعاراً لكل مؤسسة وفعل يومي تقوم عليه المؤسسة وتسير في طريقه، والحرص على تقديم إنجازات جديدة، مما يؤدي إلى تطوير بيئة العمل لتتصف بكونها خصبة ومشجعة على الابتكار والتطور.



هذا وقد اختارت اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك كمواقع رئيسية لإقامة الفعاليات، حيث وقع الاختيار على هاتين الوجهتين نظراً لموقعهما المتميز والاستراتيجي وقربهما من العديد من الطرق والمناطق الرئيسية، حيث تعد واجهة المجاز المائية قريبة من الجهات والمؤسسات الحكومية من جهة والجمهور من جهة أخرى، بينما يعد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك قريباً من المنشآت الأكاديمية، ما سيعمل على تشجيع الطلبة على المشاركة في فعاليات شهر الابتكار في الشارقة.



كما أعلنت اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار، عن المشاركات التي ستعرض على مدى أسبوع في إمارة الشارقة، وتقدر بأكثر من 200مشاركة، تنوعت ما بين مبادرات وجلسات حوارية ومشاريع، إضافة إلى إقامة المنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار الذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب عرضٍ مسرحي ترفيهي مقدم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.



وسيتم كذلك تنظيم عدد من الورش والندوات، مثل ورشة "مسرعات الابتكار" التي ستنظمها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وورشتي " المدن الذكية" و"ادخر لمسكنك" التي ستنظمهما دائرة الإسكان، إلى جانب عدد من الورش التي نظمتها اللجنة المشرفة على أسبوع الابتكار في الإمارة مثل ورشة "الابتكار واستشراف المستقبل"، وورشة "الشخصية الابتكارية"، بالإضافة إلى الورش التي ستنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة مثل ورشتي "الابتكار في القطاع الحكومي"، و"الابتكار في حياتنا".



من جانب آخر، يطلق نادي الشارقة للصحافة خلال شهر الإمارات للابتكار بالشارقة تجربة صحفية فريدة من نوعها بعنوان "سؤال وخبر"، حيث سيطرح النادي على المشاركين الأسئلة الصحفية الخمس (ماذا، من، متى، كيف، لماذا)، وكل سؤال تتم الإجابة عليه في غرفة مختلفة وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة، سيكوّن المشارك خبراً مكتمل العناصر، وتهدف هذه التجربة المسلية والمميزة إلى تشجيع الطلبة على اختيار الصحافة كتخصص، إلى جانب أنها تجربة تفاعلية تمنح المشاركين نبذه عن مهنة الصحافة وقواعدها.



وستشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة بدورها في الفعاليات بغرفة رقمية تتيح للزائر تصور إمارة الشارقة في أرقام وبيانات، حيث أن بيانات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تكون مترابطة مع بعضها البعض ومع أماكن تواجد هذه البيانات على خرائط رقمية، بينما سيطلق مجلس التخطيط العمراني ساعات ذكية تتبع بشكل دقيق معدل نشاط الموظف خلال فترة العمل لتشجيعه على ممارسة نمط حياة صحي، من خلال قياس الجوانب المتمثلة بعدد الخطوات والسعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب وعدد ساعات النوم.



فيما تشارك جامعة الشارقة بعدد كبير من الابتكارات والمبادرات الجديدة كصندوق تخطيط المجال الكهربائي، ونظام ذكي للكشف عن الغش وتحديد مكانه، بالإضافة إلى تطوير روبوت يسيطر على التفتيش والاستشعار للتخزين فوق الأرض.



هذا وقد خصصت اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، جزءاً من فعالياتها للأطفال، إيماناً منها بضرورة غرس ثقافة الابتكار في نفوس النشء منذ الصغر، حيث وفرت لهم ركناً تفاعلياً ترفيهياً، يوفر مساحة للإبداع والتفكير خارج الصندوق لهم، في أجواء مرحة وجاذبة.



وتسعى إمارة الشارقة عبر تنظيمها لفعاليات "شهر الإمارات للابتكار" بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، إلى تحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وتأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.