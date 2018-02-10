فعاليات شهر الابتكار في الشارقة تنطلق الخميس

الشارقة 24:



برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تنطلق في الفترة بين الـ 15 إلى 21 فبراير فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، التي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وبعد أن حظي أسبوع الإمارات للابتكار بنجاح كبير، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمديد هذا الأسبوع المميز ليكون شهر الإمارات للابتكار، وذلك مواكبة مع توجهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل الابتكار أسلوب للحياة.

ويدعم شهر الإمارات للابتكار الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، إلى جانب ذلك، تعمل هذه الفعالية على تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، حيث أن مجتمع دولة الإمارات لديه شغف كبير بالابتكار والمستقبل، ورغبة في تبني وتطبيق مبادئ الابتكار والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية، ومن منطلق أهمية تضافر جهود الحكومة المحلية والاتحادية، ينظم شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية.

أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بالتطور النوعي المنشود لفعالية أسبوع الابتكار لتنطلق هذا العام بشهر الابتكار، مما يدل على الرؤية الثاقبة في الالتفات إلى أهمية دعم الإبداع والابتكار، وضرورة تنميته لدى الأجيال الجديدة والقادمة من أبناء وبنات الوطن، جنباً إلى جنب مع العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وهو ما يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية الشباب والمبتكرين وتحفيزهم وتشجيعهم للسير في طريق التعلم والمعرفة، والكشف عن المواهب وصقلها في مختلف المجالات.

وقال سموه: "إن إمارة الشارقة وبتوجيهات سامية ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عملت على أن يكون البحث العلمي والابتكار ثقافة دائمة في الإمارة باهتمامها المبكر بالتعليم في مختلف المراحل، وضمان مخرجاته العلمية والأكاديمية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك عبر إنشاء المعاهد والكليات والجامعات والمؤسسات المتخصصة الحاضنة للابتكار والبحث، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات، ووفق استراتيجية منهجية مدروسة وبرامج متكاملة تعمل عليها الإمارة، تسهم وبكل تأكيد في توجيه التعليم وطلبته نحو البحث العلمي الذي يقود للابتكار والذي هو أساس تطور كل الدول".

وثمن سموه المشاركة الواسعة لمختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في المعرض السنوي، وتبني سياسة الابتكار لتكون شعاراً لكل مؤسسة وفعل يومي تقوم عليه المؤسسة وتسير في طريقه، والحرص على تقديم إنجازات جديدة، مما يؤدي إلى تطوير بيئة العمل لتتصف بكونها خصبة ومشجعة على الابتكار والتطور.

ويعتبر هذا الشهر الذي تنظم فعالياته على 4 مراحل، مدة كل منها أسبوع يخصص لإمارة أو أكثر، منصة لجميع الجهات لعرض أبرز ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات في سياق جهود نشر ثقافة الابتكار في المجتمع.

وجاء اختيار أن يكون شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بواجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بعد العديد من الجولات نظمتها اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة إلى أبرز معالم الإمارة، ووقع الاختيار على هاتين الوجهتين نظراً لمكانهما الاستراتيجيين، حيث تعد واجهة المجاز المائية قريبة من الجهات والمؤسسات الحكومية، بينما يعد مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك قريباً من المنشآت الأكاديمية، مما سيعمل على تشجيع الطلبة على المشاركة في فعاليات شهر الابتكار في الشارقة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة أن عدد المشاركات يزيد عن الـ 200 مشاركة متنوعة بين مبادرات ومشاركات ستعرض على مدى أسبوع في الشارقة، إلى جانب جلسات حوارية، ومسرحية ترفيهية، والمنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار الذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسيتم تنظيم عدداً من الورش والندوات، مثل ورشة مسرعات الابتكار التي ستنظمها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وورشتي المدن الذكية وادخر لمسكنك التي ستنظمهما دائرة الإسكان، إلى جانب عدداً من الورش التي نظمتها اللجنة المشرفة على أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة مثل ورشة الابتكار واستشراف المستقبل، وورشة الشخصية الابتكارية، بالإضافة إلى الورش التي ستنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة مثل ورشة الابتكار في القطاع الحكومي، وورشة الابتكار في حياتنا. ويخصص شهر الإمارات للابتكار في الشارقة قسماً يحتوي على أنشطة وفعاليات خاصة للأطفال، وذلك إيماناً بأن ثقافة الابتكار تبدأ من الصغر. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا القسم المميز إلى تنمية حب الابداع والتفكير خارج الصندوق.

ويطلق نادي الشارقة للصحافة خلال شهر الإمارات للابتكار بالشارقة تجربة صحفية فريدة من نوعها بعنوان "سؤال وخبر"، حيث سيطرح النادي على المشاركين الأسئلة الصحفية الخمس (ماذا، من، متى، كيف، لماذا)، وكل سؤال تتم الإجابة عليه في غرفة مختلفة وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة، سيكوّن المشارك خبراً مكتمل العناصر، وتهدف هذه التجربة المسلية والمميزة إلى تشجيع الطلبة على اختيار الصحافة كتخصص، إلى جانب أنها تجربة تفاعلية تمنح المشاركين نبذه عن مهنة الصحافة وقواعدها.

وتشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة خلال "أسبوع الابتكار" بغرفة رقمية تتيح للزائر تصور إمارة الشارقة في أرقام وبيانات، حيث أن بيانات إمارة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تكون مترابطة مع بعضها البعض ومع أماكن تواجد هذه البيانات على خرائط رقمية، بينما سيطلق مجلس التخطيط العمراني ساعات ذكية تتبع بشكل دقيق معدل نشاط الموظف خلال فترة العمل لتشجيعه على ممارسة نمط حياة صحي من خلال قياس الجوانب المتمثلة بعدد الخطوات والسعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب وعدد ساعات النوم.

بينما تشارك جامعة الشارقة بعدد كبير من الابتكارات والمبادرات الجديدة مثل صندوق تخطيط المجال الكهربائي، ونظام ذكي للكشف عن الغش وتحديد مكانه، بالإضافة إلى تطوير روبوت يسيطر على التفتيش والاستشعار للتخزين فوق الأرض.

وتسعى إمارة الشارقة عبر "شهر الإمارات للابتكار" إلى تحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.