"موارد الشارقة" تختتم مشاركتها بـ "المعرض الوطني للتوظيف"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة مشاركتها بالمعرض الوطني للتوظيف بنسخته الـ 20 المقام بإكسبو الشارقة، عبر منصة حكومة الشارقة، حيث شاركت عدد 10 جهات حكومية من إمارة الشارقة تمثلت في بلدية مدينة الشارقة، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، ومجلس الشارقة للتعليم، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة الأشغال العامة.

تهدف منصة حكومة الشارقة إلى المساهمة في توفير الوقت والجهد على الباحث عن عمل في التعرف على طبيعة الأعمال بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، فهي فرصة مثالية لالتقاء الباحثين عن عمل بالجهات المشاركة.

وأطلقت الدائرة البرنامج الوطني للتوظيف 2018 في المعرض، بحضور ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، كما حظيت منصة حكومة الشارقة بإقبال واسع من جمهور الباحثين عن عمل والمهتمين بالشأن الوظيفي وزوار المعرض.

وتنوعت مشاركة الدائرة هذا العام بالعديد من المبادرات تمثلت بالتسجيل المباشر وتحديث البيانات من خلال توفير منصتين تسجيل للباحثين عن عمل، وتحتوي كل منها على 10 أجهزة حديثة بالتسجيل 5 منها مخصصة للباحثين عن عمل من فئة الذكور، والـ 5 الثانية مخصصة للباحثين عن عمل من فئة الإناث.

واستهدفت تسجيل عدد 346 طلباً، واستكمال عدد 102 وتسجيل طلب 165 يرغبون بالقطاع الخاص.

كما تم تجهيز قاعتين للتدريب المباشر لبرنامج التأهيل الوطني، حيث تم تنفيذ 4 برامج استهدفت 240 من الباحثين عن عمل، وذلك بهدف تأهيلهم مهنياً، وبعد ذلك قامت الدائرة بتنفيذ زيارات ميدانية للمنتسبين للبرامج لتعرفهم على الجهات المشاركة ونوع الوظائف المتوفرة لديها وتسهيل طرق التواصل وآليات التوظيف.

وبالنسبة لجلسات التنسيق الوظيفي التي تمت مع العديد من الجهات المشاركة بمنصة الجهات الحكومية كان الهدف منها وضع آلية حديثة وتواصل فعال، وتنسيق مقابلات وظيفية وتوفير فرصة تدريب ميداني للموارد البشرية الوطنية الباحثة عن عمل وشملت الجلسات القيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجهات قطاع المصارف والبنوك وجهات قطاع التأمين وقطاع الاتصالات وجهات قطاع الشركات الكبرى المشاركة بالمعرض لهذا العام.

كما تم منح المنتسبين للبرامج شهادات مهنية تؤهلهم لمتطلبات الجهات المشاركة بمعرض التوظيف، وذلك من خلال حفل تكريم تم بمنصة الجهات الحكومية بالمعرض الوطني للتوظيف 2018.

وتم تقديم العديد من الخدمات الحكومية الخاصة بالموارد البشرية، وتضمنت الرد على استفسارات الباحثين عن عمل والتثقيف وتقديم المشورة المهنية بشأن متطلبات سوق العمل المستقبلية، ومتابعة طلبات التوظيف وتحديثها، وكذلك تقديم المشورة المهنية لطلبة الثانوية الراغبين باستكمال دراساتهم الجامعية بناء على التخصصات المطلوبة بسوق العمل.

وتوجه سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لحضوره ورعايته للمعرض الوطني للتوظيف 2018، وإطلاق سموه بمقر الدائرة بمنصة الجهات الحكومية البرنامج الوطني للتوظيف 2018.

وأشاد بدعم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة حفظه الله ورعاة لتنظيم المعرض الوطني للتوظيف سنوياً، ومتابعه سموه المستمرة لتحسين الخدمات وتنويع المبادرات الخاصة بالموارد البشرية من حيث التنسيق الوظيفي بهدف إيجاد الوظائف لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

وتوجه بالشكر لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز "إكسبو" لهذا التنظيم والتنسيق الرائع، وكذلك الشكر موصول إلى كافة الجهات الحكومية والجهات الخاصة المشاركة بالمعرض وكافة موظفيهم، وكذلك الشكر موصول لجميع الحضور الزائرين للمعرض الوطني 2018.