"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة الشؤون الإسلامية

الشارقة 24:

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، وبرئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

بدأت الجلسة بإجازة مشروع قانون سنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2004، بشأن البلديات في إمارة الشارقة، ثم ناقش المجلس سياسة دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، بحضور عبد الله خليفه يعروف السبوسي مدير الدائرة، والمهندس عبد الكريم أحمد الحوسني مدير إدارة بناء ورعاية المساجد، وعمر محمد البدواوي مدير مكتب الدائرة بالمنطقة الشرقية، والدكتور سالم محمد الدوبي رئيس قسم الوعظ، ومروان محمد الحمادي رئيس قسم الشؤون الإدارية وحارب محمد الرميثي مدير مكتب رئيس الدائرة.

وأكد الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن مناقشة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة يحقق مصلحة وغاية عامة.

وقالت رئيسة المجلس سعادة خولة الملا: "لا شك أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، ودعمه اللامحدود لدائرة الشؤون الإسلامية، وكذلك المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في عمل الدائرة، لذا كان المجلس حريصاً على تخصيص جلسة لمناقشة مستفيضة وهامة مع دائرة الشؤون الإسلامية وممثليها الكرام".

ووجه مدير دائرة الشؤون الإسلامية عبد الله بن يعروف، الشكر للمجلس على متابعته الجادة وإسهامه الواضح في إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء والإنجاز بجميع الأجهزة والمؤسسات والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.