بطولة الشرطة للرماية تنطلق الأحد في معسكر الخضيرة بالشارقة

الشارقة 24:

تنطلق، الأحد، بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ 36، بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وكبار ضباط وزارة الداخلية، وشرطة الشارقة، ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.

حيث تستمر فعاليات هذه البطولة التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، حتى 22 فبراير الجاري، ويتنافس خلالها 480 مشاركاً يمثلون 10 فرق من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتشتمل البطولة العديد من المسابقات التي تعكس مهارات استخدام السلاح عند رجال الشرطة، والرماية بالبندقية ضباط، ورجال، وسيدات، بالإضافة إلى الرماية التكتيكية وإسقاط الصحون.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بمناسبة انطلاق البطولة: نرحب بوجود هذه الفرق ومشاركتهم معنا في هذا الحفل الرياضي والبطولي الهام، الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأسعدنا كثيراً اختيار إمارة الشارقة لإقامة بطولة الشرطة للرماية في دورتها الـ 36 على أرضها، والتي تعد حدثاً رياضياً هاماً يجسد التآلف والتجانس، قبل أن يحدد المراكز والمراتب، ومن هنا كان سر النجاح المستمر الذي تحققه بطولات الرماية المتتالية، وما تحظى به من اهتمام بين كافة إدارات وأجهزة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة.

ومن جانبه قال العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في كلمته حول افتتاح بطولة الرماية: إن تنظيم هذه البطولة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعمه المتواصل لاتحاد الشرطة الرياضي لصقل وتطوير إمكانيات منتسبي الوزارة عبر العديد من البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية، لرفد منتخبات الشرطة بالعناصر والكفاءات المتميزة للمشاركة في البطولات الدولية.

وأوضح العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي قائلاً: إن اتحاد الشرطة الرياضي لا يألو جهداً من أجل تطوير الرياضة الشرطية ودعم الرياضيين بما يتناسب مع الطموحات والمكاسب التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي بالدولة، ودعم المنتخبات الوطنية بنخب من اللاعبين الذين يحققون نتائج إيجابية وبطولات نفخر بها جميعاً.