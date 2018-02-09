"موارد الشارقة" تبحث في "معرض التوظيف" توفير فرص العمل

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جلسات للتنسيق الوظيفي مع الجهات المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف بنسخته العشرين المقام بمركز إكسبو الشارقة من 7 وحتى 9 فبراير الجاري.



تهدف جلسات التنسيق الوظيفي إلى مناقشة آليه التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل من كافة التخصصات، ومساعدتهم لشغل الوظائف المتاحة لديها. حيث تم عقد جلسات التنسيق الوظيفي مع عدد من المصارف والبنوك، وشركات التأمين، وشركات الاتصالات، والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية بإمارة الشارقة.



وعلى ضوء نتائج الجلسات التي تم عقدها خلال المعرض ، سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع هذه الجهات لتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية والتعاون معها في تنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف ، وتنظيم المقابلات الوظيفية وفق احتياجات هذه الجهات ، كما أكد فريق التنسيق الوظيفي بالدائرة خلال جلسات التنسيق الوظيفي استعداد الدائرة التام لتأهيل وتدريب المرشحين للوظائف الشاغرة بها على جميع معارف ومهارات الوظيفة المطلوبة حتى يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية ، وتقليص الفجوة ما بين مهارات المرشح للوظيفة ومتطلبات القيام بالمهام الوظيفية المطلوبة، كما تقوم الدائرة بمتابعتهم بعد التوظيف لضمان تحقيق استقرارهم الوظيفي.



وأوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، حرص الدائرة على توطيد وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المختلفة لفتح منافذ عمل جديدة بما يخدم عملية توظيف الباحثين عن عمل، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.



وأضاف بأن الدائرة تسعى لتسخير كافة الجهود الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في كافة القطاعات، وتوظيف قدراتها التنافسية في سوق العمل، وتحقيق استقرارها الاسري والاجتماعي باعتبارها الثروة الحقيقة لهذا الوطن ومحور التنمية الشاملة والمستدامة.