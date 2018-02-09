"الجواهر للمناسبات" يستضيف 140 ألف زائر و 400 فعالية في 2017



حنان المحمود مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات







جانب من الفعاليات التي تم تنظيمها في مركز الجواهر خلال 2017 Next Previous

الشارقة 24:



أصبح مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الوجهة الرئيسة لتنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات في الشارقة، حيث استقبل المركز، الذي يتضمن مجموعة من القاعات الداخلية المغلقة ومرافق الضيافة المتعددة على مساحة 5100 متر مربع، العام الماضي، 140197 زائراً وضيفاً، شاركوا في نحو 400 فعالية، مقارنة بـ120 ألف شخص في العام 2016، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين شاركوا في الفعاليات والمناسبات التي نظمها أو استضافها المركز في الأعوام الخمسة الماضية إلى 526617 زائراً وضيفاً، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين وفقاً لاستطلاعات الآراء الدورية التي تجريها إدارة المركز إلى 99%..



وعلى مدار خمسة أعوام، استضاف المركز أكثر من 1300 فعالية، شكلت الفعاليات المؤسسية الحكومية منها نسبة 27.5% بواقع 362 مناسبة، فيما حازت الفعاليات الاجتماعية ما نسبته 72.5% بواقع 954 فعالية، شاركت فيها العديد من الشخصيات الرسمية والخبراء، والمسؤولين من دولة الإمارات وخارجها.



وقالت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: "تمكن المركز منذ افتتاحه قبل خمسة أعوام من تنظيم واستضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، الرسمية والخاصة، بفضل استراتيجيته القائمة على تقديم خدمات مميزة، بدءاً من إدارة الفعاليات والتخطيط لها وتنظيمها بالإضافة إلى خدمات الضيافة، التي تتم بأيدي فريق عمل كبير ومتعدد الخبرات، قادر على تلبية أعلى المعايير العالمية في تنظيم المناسبات والأحداث مهما تنوعت".



وأضافت المحمود: "تمثل رؤية إمارة الشارقة وتوجهاتها بضرورة تعزيز الإبداع في مختلف المجالات، البوصلة التي مكنت المركز خلال فترة وجيزة من الارتقاء بأساليب الضيافة وصناعة المعارض والمؤتمرات، ما رسخ مكانته كوجهة تقصدها كبرى المؤسسات والشركات لتنظيم فعالياتها".



وأوضحت: "أدى التزامنا المستمر بالجودة إلى حصولنا على جوائز محلية ودولية عدة تقديراً لخدماتنا، لاسيما في مجال الضيافة، ما يعطينا حافزاً للاستمرار في التطور والتقدم، وتوظيف أحدث التقنيات المتاحة في عالم تنظيم المعارض والمناسبات لإسعاد متعاملينا، الذين نحرص دائماً على الاستماع إليهم، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، من خلال استطلاعات دورية لقياس مدى رضاهم عما نقدمه لهم من خدمات، وسنعمل دائماً على أن نكون عند ثقتهم بنا".



وعلى مدار العام الماضي، نظم مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، واستضاف العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمناسبات الكبرى، ففي مايو من العام الماضي نظم فعاليات الدورة الثانية من معرض الشارقة للعروس، بهدف إطلاع المقبلين على الزواج على أفضل موردي خدمات ومنتجات الزفاف والخدمات المساندة التي تحتاجها العروس. وشارك في المعرض أكثر من 130 عارضاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطب نحو 1200 زائر يومياً، وتضمن عروضاً للأزياء وورش العمل.



وضمن الفعاليات الرمضانية تمكن المركز، عبر مجلسه الرمضاني "كهرمان" من ترسيخ مكانته باعتباره الوجهة الأولى للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تنظم مناسبات الإفطار والسحور، حيث استضاف ما يقارب 3000 زائر، ضمن 50 فعالية مختلفة، منها 24 فعالية مؤسسية تابعة لجهات حكومية وخاصة.



واستضافت أروقة وقاعات المركز العام الماضي اثنين من أبرز الأحداث الاقتصادية التي جرى تنظيمها في الإمارة العام الماضي، ففي سبتمبر2017 شهد المركز تنظيم "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر"، كما احتضن في نوفمبر الماضي فعاليات "ملتقى بناء الاقتصاد الرقمي في العالم العربي"، في تأكيد على القدرات التنظيمية الكبيرة التي يتمتع بها والكفيلة بإنجاح الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى.



وشهد مركز الجواهر كذلك استضافة الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي أقيمت فعالياته على مدار ستة أيام، ما أكد قدرة المركز على التعامل مع حدث عالمي المستوى جمع وفوداً ومشاركين من 31 دولة.



وفي سياق الجوائز التي نالها المركز العام الماضي، حصد فريق طهاة المركز أكثر من 32 ميدالية خلال المسابقات المحلية والدولية العام الماضي.



ويتميّز مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بتجهيزاته العالية الجودة وحلوله المتكاملة لاستضافة جميع أنواع الفعاليات، وتلبية متطلبات قطاعات الاجتماعات والمؤتمرات، والمعارض وحفلات الزفاف والاحتفالات العامة، وتقديم أرقى خدمات الضيافة، بإشراف فريق متخصص من الخبراء الذين يتميّزون بالرغبة والحرص على تلبية احتياجات الضيوف والزوار.