خولة الملا تبارك اعتماد المجلس "الاقتصادي" لنظام "برلمان الطفل"

الشارقة 24:



تقدمت خولة عبد الرحمن الملا رئيس لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً له.

وأعربت عن تقديرها للدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة لإنشاء البرلمان واستضافته في مدينة الشارقة وتكفل سموه بتكاليف إنشائه واستضافته، وذلك لما يمثله الطفل من أهمية لدى سموه وإيمانه بأنه ركيزة أساسية ضمن ركائز التنمية البشرية.



وأثنت على المتابعة المتواصلة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واهتمام سموها الشخصي بالطفل وتوفير مقومات الحياة من أجل تحقيق رؤيتها في بناء أفضل لمستقبل الطفل العربي كون طفل اليوم هو من يؤسس لقيادة المستقبل.



وأشارت إلى أن البرلمان العربي للطفل يمثل إضافة هامة لمقومات الاهتمام بالطفل و سيكون بإذن الله تعالى أحد عناصر استشراف المستقبل المشرق للدول العربية فالبرلمان لم يأت من فراغ ولكن من بيئة قوية أسست للطفولة في الدولة عامة من خلال التشريعات والقوانين التي حفظت حق الطفولة ومن خلال إمارة حاضنة للطفل وسعادته إنها إمارة الشارقة والتي تفخر أنه تم تأسيس أول برلمان محلي للطفل على أرض الشارقة إنه شورى الأطفال وغيرها من المبادرات التي تسطر للشارقة سبقها وريادتها في الاهتمام بالطفولة من خلال رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.



وتقدمت الملا بالشكر الجزيل لكافة الجهود المبذولة من قبل أعضاء لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي ولوزارة الخارجية الإماراتية ولسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والتي تكاملت جهودهم مع جهود جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحقيقاً لرغبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في استضافة البرلمان على أرض دولة الإمارات في مدينة الشارقة.



وأثنت الملا على الدعم والإشادة من قبل كافة المؤسسات والجهات والأفراد ووسائل الإعلام داخلياً وخارجياً لدعم مبادرة حاكم الشارقة باستضافة البرلمان العربي للطفل، وما لقيه من إجماع كبير من مختلف الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية على تأسيسه في الشارقة واعتماد نظام البرلمان الأساسي.



وأشارت الملا إلى أن إنشاء هذا البرلمان هو رغبة من دولة الإمارات وحرصاً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرفع الوعي لدى الطفل العربي بالعمل البرلماني وتدريب النشء على التحاور والمناقشة والمشاركة في صنع القرار والاهتمام بمستقبل العمل البرلماني في الدول العربية من خلال تدريب النشء على هذه الأهداف وذلك لبناء شباب يباشرون العمل البرلماني بالمستوى الذي يليق بمكانة الدول العربية ومستقبلها.