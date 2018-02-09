اللواء الشامسي يتسلم نسخة من رسالتي دكتوراه لضابطين

الشارقة 24:



أهدى الرائد دكتور سيفان علي بن سيفان من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من المملكة المتحدة - جامعة انجليا روسكن- كامبريدج، في مجال القيادة الأمنية، إلى سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الذي استقبل الرائد دكتور سيفان علي بن سيفان في مكتبه في مبنى القيادة يوم الخميس بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة.



وتناولت الرسالة خصائص القيادة الشرطية في دولة الإمارات، حيث هدفت الأطروحة إلى بناء نموذج للخصائص الرئيسية للقيادة العليا وأثرها على فعالية القائد من حيث إحداث الأثر الإيجابي على الآخرين وتحقيق الأهداف الأمنية.



كما أهدي الرائد دكتور عبد الرحمن محمد النقبي، نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من المملكة المتحدة من جامعة بورنموف إلى سعادة قائد عام شرطة الشارقة الذي استقبل الدكتور عبد الرحمن النقبي في مكتبه بحضور المقدم طارق المدفع مدير مكتب القائد العام.



وتناولت الرسالة إدارة وتصميم الخدمات الذكية المحفزة والمصنفة، مع دراسة ميدانية على مجتمع دولة الامارات، بهدف معرفة ماهي الأسباب المؤدية لعزوف افراد الجمهور وذوي الاختصاص عن استخدام الخدمات الذكية المقدمة من قبل بعض الجهات المعنية، مع مقابلات شخصية مع المختصين في مجال الخدمات الذكية.



ووجه اللواء الشامسي التهنئة لكل من الرائد دكتور سيفان علي بن سيفان والرائد دكتور عبد الرحمن محمد النقبي مباركاً لهما هذا الإنجاز العلمي الكبير، ومؤكداً على اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بتشجيع البحوث العلمية بهدف رفع مستوى الكوادر البشرية في شرطة الشارقة في كافة المجالات.



وأشار اللواء الشامسي إلى حرص القيادة الحكيمة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمنتسبي شرطة الشارقة لمتابعة تحصيلهم العلمي إلى أعلى المستويات في سبيل الارتقاء بمستوى الكفاءات والموارد البشرية لمواصلة مسيرة التطور المستمر لشرطة الشارقة وسعيها لتحقيق معايير التميز كافة مجالات العمل الشرطي.



ودعا قائد عام شرطة الشارقة إلى ضرورة الاستفادة من رسائل البحث العلمي في مجالي الماجستير والدكتوراه في تطوير العمل الشرطي وتحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة في كافة المجالات الأكاديمية والعملية.