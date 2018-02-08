مجلس الجامعة الاقتصادي يعتمد الشارقة مقراً لبرلمان الطفل

الشارقة 24:

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، ووافق بالإجماع على اختيار مدينة الشارقة بدولة الإمارات لتكون مقراً دائماً لبرلمان الطفل، كما وجه المجتمعون الشكر إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مقر برلمان الطفل وتحملها كافة المصاريف الإدارية والتشغيلية لعمله طوال مدة الاستضافة.

جاء ذلك في اجتماعات الدورة العادية "101" للمجلس التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 4 الى 8 فبراير الجاري، وتضمنت اجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، ثم اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين أمس الأربعاء، واختتمت أعمالها الخميس باجتماع المجلس على المستوى الوزاري.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة.

وتوجه سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في الاجتماع بالشكر على دعم مبادرة إمارة الشارقة باستضافة هذا البرلمان العربي للطفل بالإجماع واعتماد نظامها الأساسي، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس تقدير الدول العربية لدور الشارقة في تنمية وتمكين الأطفال وتوفير الممكنات التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف ميادين التنمية والريادة وهو ما تجسده مبادرة البرلمان العربي للطفل واستضافة المقر الدائم له في إمارة الشارقة والتي جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.