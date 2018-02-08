مجمع اللغة العربية بالشارقة يوقع اتفاقية للتعاون مع جامعة زغرب الكرواتية

الشارقة 24:

بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن الجهود الرامية إلى دفع الحركة العلمية والبحثية باللغة العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وقّع مجمع اللغة العربية بالشارقة، اتفاقية تعاون مع جامعة زغرب الوطنية في الجمهورية الكرواتية، تنص على إنشاء قسم للغة العربية والحضارة الإسلامية في الجامعة.

وتأتي مبادرة المجمع، الذي تأسس في العام 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تقديم العون لأبناء الأقليّة المسلمة المهتمة باللغة العربية، وتلبية لتطلّعات عدد كبير من الطلاب المسلمين وغير المسلمين الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم الجامعية في حقل اللغة العربية، والحضارة الإسلامية.

وشهد توقيع الاتفاقية من جانب المجمع: الأمين العام للمجمع الدكتور محمد صافي المستغانمي، ومحمد خلف المدير العام لمؤسسة الشارقة للإعلام، ومسؤول العلاقات العامة بالمجمع، حيث كان باستقبالهم كبار المسؤولين والأكاديميين في الجامعة، يتقدّمهم أستاذ الدكتور. دامير بوراس مدير الجامعة، وفيسنا فلاهوفيتش ستيتش عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بحضور عدد من الأساتذة الأكاديميين والإداريين.

وناقش الطرفان خلال جولة تعرف فيها وفد المجمع على مرافق الجامعة وجهودها الأكاديمية على المستوى البحثي والعلمي، الإجراءات والمراحل المتعلقة بإنشاء قسم اللغة العربية والحضارة الإسلامية، والرؤى والاستراتيجيات التي ينطلق منها، متوقفين عند أهمية مثل هذه العلاقات من التعاون، والانفتاح على الثقافة العربية والإسلامية.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور. دامير بوراس أنّه يأمل نجاح تجربة القسم في تخريج دفعات من الطلاب الحائزين على درجة البكالوريوس، مشيراً إلى أن الجامعة ستتولى بعد ذلك فتح برنامج جديد للدراسات العليا؛ (الماجستير والدكتوراه) في حقل دراسة العربية أسوة باللغات الأجنبية مثل الألمانية، والإنجليزية والفرنسية، والتركية وغيرها.

بدوره قدم محمد خلف المدير العام لمؤسسة الشارقة للإعلام، وبالنيابة عن صاحب السمو حاكم الشارقة، درعاً تذكارياً لمدير جامعة زغرب، تعبيراً عن حجم العلاقات والروابط التي تعزز أسس العمل بين المجمع والجامعة.

وزار وفد المجمع خلال جولته على أبرز المعالم الأكاديمية والثقافي في العاصمة الكرواتية؛ زغرب، المركز الإسلامي الذي أنشئ بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث استقبلهم ممثلو المركز، وعبروا عن امتنانهم لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأشاد مفتي كرواتيا سماحة الدكتور عزيز حسانوفيتش بالدور الحضاري والثقافي الذي تقوم به الشارقة على المستويين العربي والعالمي، مشيراً إلى أهمية وتأثير مبادرات من نوع وحجم إنشاء مركز إسلامي، وقسم لدراسة اللغة العربية، وسواها من الجهود.