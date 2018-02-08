"أطفال الشارقة" تشارك في "المعرض الوطني للتوظيف 2018"

الشارقة 24:

تشارك مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بجناح خاص في فعاليات النسخة الـ 20، من "المعرض الوطني للتوظيف 2018"، الذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري، ويستضيف المعرض العديد من الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص للتعرف على الكوادر البشرية المواطنة والمؤهلة بهدف توفير فرص التوظيف والتدريب والتأهيل لهم.

ومن جهتها قالت سعادة عائشة علي الكعبي مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة: "تسعدنا المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف، والتي تأتي في إطار توجه مراكز أطفال الشارقة وخطتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء الشراكات المجتمعية، وخلق سبل التعاون مع الجهات المشاركة في المعرض، إلى جانب التعرف على الكوادر المواطنة والمؤهلة لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وفق الشواغر الوظيفية المتاحة في المراكز ، وكذلك التخصصات المطلوبة من قبل الباحثين عن عمل وفق الاحتياجات الوظيفية، فضلاً عن توفير فرصة التدريب الميداني لتطوير كفاءات الباحثين عن عمل للارتقاء بعملهم ومهاراتهم.

وأضافت الكعبي: "إن المعرض الوطني يُشكل فرصة مثالية لتفعيل دور المؤسسات في الإمارة للمساهمة في برامج توظيف الكوادر الوطنية، كما يفتح المجال للمواطنين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد للتعرف على اتجاهات ومتطلبات سوق العمل والفرص المتاحة."

وأعربت الكعبي: عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة التي تتوقع من خلالها استقطاب منصة المراكز العديد من الزوار الذين ستُتيح لهم الفرصة للتعرف على أهم الفعاليات والبرامج التي تقدمها مراكز أطفال الشارقة للجمهور على مستوى إمارة الشارقة، وذلك على مدار أيام المعرض.