مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية يلتقي سفير جمهورية القمر الاتحادية

الشارقة 24:

استقبل العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بمكتبه، الخميس، سعادة سعيد طاهر ناصر سفير جمهورية جزر القمر الاتحادية بدولة الإمارات والوفد المرافق له، وذلك بحضور المقدم عبد الله الحيايي مدير إدارة كلية الضباط والمقدم جمال الشحي رئيس قسم التعليم والدراسات العليا، والمقدم ناصر النعيمي رئيس قسم التدريب والتطوير المهني والمقدم أحمد الشامسي رئيس قسم شؤون الطلاب.

ورحب العقيد العثمني في مستهل اللقاء بالسفير ناصر معرباً عن اعتزاز الأكاديمية بعلاقات التعاون الثنائي التي تربط الأكاديمية بوزارة الداخلية بجهورية القمر الاتحادية، ونقل له تحيات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية ورغبته في تطوير هذه العلاقات من خلال التبادل العلمي وتدريب، وتأهيل طلبة جزر القمر المبتعثين للدراسة في صفوف الأكاديمية.

وأشاد العقيد العثمني بمستوى طلبة جزر القمر وتحصيلهم العلمي والعملي وحرصهم على اكتساب المعارف والعلوم الشرطية والقانونية التي تقدمها الأكاديمية لمنتسبيها.

بدوره قال السفير ناصر إن الزيارة تهدف للوقوف على طبيعة الدراسة بالأكاديمية والمساقات والمناهج الدراسية والتدريبية التي توفرها لمنتسبيها من الطلبة الضباط، وتفعيل العلاقات بين الجانبين، مشيداً بهذا الصرح العلمي الأمني، والذي تخرّج منه عدداً كبيراً من أبناء جمهورية القمر الاتحادية، معرباً عن رغبة حكومة بلاده بزيادة عدد المقاعد الدراسية المخصصة لها.

كما التقى السفير ناصر خلال الزيارة بطلبة بلاده واطمأن على حسن سير دراستهم، كما اطلع منهم على المساقات التعليمية والتدريبية التي يتلقونها أثناء فترة الدراسة بالأكاديمية والممتدة 4 سنوات، مشيداً بمستواها المتقدم، والذي يواكب أحدث المستجدات على الساحة الأمنية، وفي ختام الزيارة تبادل العقيد العثمني والسفير سعيد ناصر الدروع التذكارية.