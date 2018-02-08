حاكم الشارقة يستقبل وفد المركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، وفداً من المركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم"، ضم الدكتور ويبر ندورو مدير عام المركز، والدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي "إيكروم - الشارقة"، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي في المدينة الجامعية.

كما ضم الوفد الدكتور يوسف فضل رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار والمتاحف في السودان، والدكتور عبد الرحمن علي مدير الهيئة، والدكتورة إجلال محمد عثمان نائبة رئيس الهيئة وعضو منظمة "الإيكروم – السودان" والدكتور ستيفاني ريكارو المدير السابق للمركز.

ورحب سموه بضيوف الإمارة من المشاركين في الملتقى العربي للتراث الثقافي والذي يعقد في الشارقة هذه الأيام، مشيداً بجهود المركز وإسهاماته في دراسة ومتابعة التراث الثقافي والمعماري الذي يعكس الحضارات العربية وتاريخها في مختلف المناطق في الوطن العربي.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على الجهود العالمية التي تقوم بها المنظمة في الحفاظ على التراث الثقافي في الدول العربية والأفريقية، ورحب سموه بمدير المنظمة في موقعه الجديد متمنياً له التوفيق، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بين منظمة "إيكروم" وإمارة الشارقة في عدد من المجالات الثقافية.

كما تعرف سموه على سير أعمال الملتقى العربي للتراث الثقافي الذي افتتحه سموه مطلع الأسبوع وتنظمه "إيكروم الشارقة".

من جانبه قدم الدكتور ويبر ندورو مدير المركز الدولي لدراسة حفظ الممتلكات الثقافية شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الاستقبال، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارة في مجالات الثقافة والتراث، والرؤية الثاقبة التي تعمل عليها لحفظ التراث الثقافي بمجالاته المتنوعة، والاهتمام بالمؤسسات العاملة في هذه المجالات.

وكان سموه قد اصطحب ضيوف الإمارة في جولة في مرافق الدارة، وأطلعهم على العديد من الأقسام التي تضمها، والكتب التاريخية والجغرافية النادرة التي تضمها، حيث تعرف الوفد من سموه على العديد من مقتنيات الدارة الهامة مثل "علامة الخلوص" وهي قلادة نادرة تم إهداؤها إلى الشيخ راشد القاسمي في العام 1202م، كما شاهد الوفد صوراً تاريخية نادرة لإمارة الشارقة، تبين تاريخ الإمارة في سنوات مختلفة، ولقطاتٍ لمدينة مكة المكرمة منذ العهد العثماني من ألبومات الحاكم في الفترة من 1916 إلى عام 1919م، إلى جانب مجموعة صور أخرى نادرة للمدينة والتي التقطها المستشرق الهولندي الشهير كريستيان سنوك في عامي 1888 و1889م.

كما زار الوفد مكتبة القسم الأجنبي حيث تعرفوا على جزء منها يختص بالخط الإسلامي، بالإضافة إلى قاعة الصور والأوسمة والميداليات.

حضر اللقاء كل من سعادة علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، والدكتور يوسف عيدابي المستشار الثقافي في الدارة.