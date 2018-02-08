شرطة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع لجنة أصدقاء المرضى

الشارقة 24:

وقع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والأستاذ راشد بن علي ديماس السويدي المدير العام للشؤون المالية والإدارية للجنة أصدقاء المرضى بالشارقة، الخميس، بالقيادة على مذكرة تفاهم بين شرطة الشارقة ولجنة أصدقاء المرضى بالشارقة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد اللواء الشامسي على أهمية التعاون القائم بين شرطة الشارقة والمؤسسات الخيرية في الدولة، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كافة الأطراف في خدمة المجتمع ، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وخصوصاً التي تضطلع بدور إنساني يمكنها المساهمة بدور فعال في تعزيز جهود شرطة الشارقة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع، وتقديم الدعم لمختلف الشرائح الاجتماعية التي تحتاج للعون والمساعدة، ومن ذلك فئة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وضحايا الجريمة وأفراد أسرهم .

من جانبه وجه سعادة راشد بن علي ديماس السويدي الشكر لشرطة الشارقة على مبادرتها لتطوير التعاون مع لجنة اصدقاء المرضى، مشيراً إلى حرص اللجنة على توثيق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وتوظيف إمكانياتهما في تحقيق أهدافهما المشتركة.