حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2018م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة محمد عبد الله علي سيف الزعابي، وعضوية كل من السادة:

1. خلفان سعيد راشد سعيد الكندي.

2. راشد سيف خميس سعيد المزروعي.

3. سالم عبدالله سالم بن سويدان القايدي.

4. سعيد سالم أحمد خميس النقبي.

5. سيف حمد علي بن عفيد القايدي.

6. عبدالله غانم سيف غانم الزعابي.

7. عبدالله محمد عبدالله أحمد الأميري.

8. محمد سالم محمد الشحم الكندي.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس البلدي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.