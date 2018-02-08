حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2018م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن برئاسة أحمد محمد أحمد جمعوه اليحيائي، وعضوية كل من السادة:

1. أحمد سلطان سليمان علي الظهوري.

2. أحمد عبد الله أحمد بغداد الدرمكي.

3. سعيد محمد راشد النساي الحمودي.

4. سليمان ناصر ناصر محمد النعيمي.

5. عبد الله سعيد سالم البلّي الظهوري.

6. علي عبد الله محمد بن يعروف النقبي.

7. محمد أحمد صالح العامل الحيايى.

8. ياسين سالم محمد شرار الظهوري.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس البلدي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.