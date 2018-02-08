مركز التطوع بـ "اجتماعية الشارقة" يعرض 7 فرص تطوعية ثابتة

الشارقة 24:

شاركت دائرة الخدمات الاجتماعية بمنصة وركن في فعاليات معرض الشارقة للعمل التطوعي في نسخته الأولى، الذي تنظمه جائزة الشارقة للعمل التطوعي وبالتعاون مع جامعة الشارقة، وبمشاركة 22 مؤسسة حكومية وأهلية وفرق تطوعية من أجل عرض أعمالهم التطوعية ومبادراتهم والفرص التطوعية خلال فترة تمتد ثلاثة أيام، بمركز الطالبات في عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة.

واطلعت سعادة عفاف المري رئيس مجلس أمناء الجائزة، على معروضات الدائرة، وذلك برفقة الدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، وسعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الحضور من المجتمع وطلبة الجامعات، وعدد من المسؤولين والمدراء بالمؤسسات الحكومية والأهلية المشاركة في المعرض.

واستعرضت سندية عبد الرحمن بالنصيب منسق البرامج التطوعية بمركز التطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية الفرص التطوعية التي تنفذها الدائرة خلال عام 2018 ويبلغ عددها سبع فرص تطوعية ثابتة بالإضافة إلى أنه هناك فرص سيتم اطلاقها حسب الوقت والمناسبة.

وأضافت بالنصيب: أن الهدف من مشاركة الدائرة في هذا المعرض استقطاب أكبر عدد من المتطوعين ولا سيما فئة الطلبة لتحفيزهم للقيام بأعمال تطوعية، ودعت مختلف أفراد الجمهور لزيارة ركن الدائرة في المعرض الذي سيستمر في عرض نشاطاتها على مدى فترة المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام ما بين 6 إلى 8 فبراير.

وأشارت إلى أن مبادرات الدائرة بما فيها الثابتة والطارئة ستتضمن مبادرات عن "عام زايد" الذي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن عام 2018 عام زايد، وهناك المزيد من المبادرات التي ستطلقها الدائرة في هذا الصدد بما يحقق خدمات ذات قيمة مضافة لمختلف فئات المجتمع.