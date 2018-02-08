حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل المجلس البلدي لـ "الحمرية"

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2018م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية برئاسة حميد سيف خليفة بن سمحه الشامسي، وعضوية كل من السادة:

1. أحمد سعيد حميد سعيد المهيري.

2. حسن سالم علي بن حرب الشامسي.

3. حميد فايز عبد الرحمن فايز الشامسي.

4. طالب راشد طارش بخيت المسافري.

5. علي راشد خليفة عبيد الشامسي.

6. ماجد علي سيف بوفيير الشامسي.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس البلدي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.