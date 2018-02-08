حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2018م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمنطقة المدام برئاسة السيد/ سلطان محمد معضد هويدن الكتبـي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:

1. جمعه محمد علي شراره الكتبي.

2. سالم مطر حمد سعود الكتبي.

3. سعيد محمد سعيد الراشدي.

4. شريجي محمد محمد عيد الكتبي.

5. عبد الله صابر سعيد صابر الكتبي.

6. علي عوض علي عمير الكتبي.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس البلدي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.