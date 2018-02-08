سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة الذيد

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2018م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة الذيد.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة الذيد برئاسة السيد/ د. محمد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبـي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:

1- خليفة عبد الله محمد حسن الخاطري.

2- راشد محمد سعيد القابض الطنيجي.

3- راشد مهيّر بخّيت محمد الكتبي.

4- سالم عبد الله علي بن غرير الكتبي.

5- سعيد محمد عبد الله البديوي الطنيجي.

6- عبد الله علي عبد الله بن شمسه.

7- عبيد حامد عبيد بن خليفة الطنيجي.

8- عيد مطر علي بن غرير الكتبي.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس البلدي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.