"موارد الشارقة" تدشن البرنامج الوطني للتوظيف 2018

الشارقة 24:

بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يرافقه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، دشنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الأربعاء، البرنامج الوطني للتوظيف 2018، بمنصة الدائرة في مركز إكسبو الشارقة، خلال افتتاح فعاليات "المعرض الوطني للتوظيف" بنسخته العشرين.

ويستهدف البرنامج الوطني للتوظيف 2018 الباحثين عن عمل، ويساهم في تأهيل عدد (3000) من الموارد البشرية الوطنية، من خلال برامج تأهيلية يتم تصميمها بناء على احتياجات الجهات الحكومية والخاصة لشغل الوظائف المتوفرة عام 2018، ويتم تنفيذها وفق الأصول العلمية والمهنية المعتمدة، وتساهم في إكسابها المعرفة والخبرة المهنية التي تؤهلها لدخول مجتمعات الأعمال والإيفاء بمتطلبات الوظائف، بالإضافة إلى توفير عدد (3000) فرصة تدريب عملي في ميادين العمل المختلفة لدى القطاع الحكومي والخاص، وكذلك توظيف عدد (2000) من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة خلال عام 2018.

وأعرب سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسخيره كافة الإمكانيات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في الجهات بالقطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة وضمان استمراريتها وتطورها الوظيفي بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة، وذلك وفق أفضل المناهج العلمية والتطبيقية والممارسات المحلية والعالمية.

وأكد طارق بن خادم أن استراتيجيات وخطط الدائرة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إعداد جيل متعلم مؤهل قادر على تحمل المسؤولية وإدارة دفة الأعمال بمختلف القطاعات ومواجهة الصعوبات والتحديات الحالية والمستقبلية وكذلك تحقيق نظرة سموه في توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن الخريجين من خلال توظيفهم كلاً حسب تخصصه لخدمة وطنهم وأنفسهم.

وأوضح بأنه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تخلق إمارة الشارقة الفرص تلو الأخرى لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة وفرص العمل للشباب المواطن من مختلف مدن الإمارة، دعماً لعجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وقال بأننا نضع خريطة طريق لمستقبل كوادرنا الوطنية، انطلاقاً من توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الثروة البشرية كعنصر فاعل، وعمود من أعمدة بناء الصرح الوطني الخالد، الذي ننظر إليه بعيون متطلعة إلى مستقبل واعد ومملوء بالإنجازات.

وأضاف: نحن نسير بخطوات مدروسة في تعزيز سياسة التوطين في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال زيادة نسبة المواطنين في هذه القطاعات، وتقوم الدائرة بتقديم البرامج الإرشادية والدورات التدريبية لتحفيز الباحثين عن عمل للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لتأهيل الباحثين عن عمل عبر مسارات التأهيل والتدريب التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في ضوء المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في السوق، ويعد التأهيل والتدريب بوابة الخريجين والباحثين عن عمل لدخول سوق العمل متسلحين بأدواته، ويضمن لهم الاستمرارية، والاستقرار الوظيفي، وقد وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة 2017 – 2022 في مجال تنمية الموارد البشرية بالإمارة من خلال تنفيذ دبلومات مهنية وتخصصية مواكبة لاحتياجات سوق العمل.

وقال إن "الدائرة تحرص على تعزيز الشراكات بينها وبين المؤسسات المعنية بتطوير وتوظيف الكوادر الوطنية حيث وقعت الدائرة مؤخرا مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين سعياً لتوحيد الرؤى وتحقيق تكاملية الجهود في توظيف الكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في سبيل دعم التوطين وتعزيز القدرات التنافسية لأبناء الوطن الغالي".

وأضاف أنه لكوننا مؤسسات وأفراد هذا المجتمع شركاء في العمل ضمن منظومة واحدة تخدم الوطن، فقد سخرت الدائرة جميع مواردها وطاقاتها لتقديم أعلى مستويات الجودة في خدماتها المقدمة للباحثين عن عمل، الذين يمثلون الاهتمام الأول للدائرة من فئات مستهدفيها.

وأكد بأن الدائرة تضع الخطط والمبادرات الاستراتيجية في إطار شامل لتوظيف الكوادر الوطنية، وذلك تماشيا مع المبادرات الداعمة للتوطين في الدولة، وتحقق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021.

وتعتبر مشاركة الدائرة في كافة معارض التوظيف المقامة في الدولة من أهم أسباب نجاحها، وأحد أهم الأدوات المساهمة في تعزيز ودعم سياسة التوطين التي تنادي بها قيادتنا الرشيدة بأن الاستثمار الحقيقي هو الإنسان.

وأشار إلى أن الدائرة تستقبل من خلال منصتها في المعرض طلبات الباحثين عن عمل الراغبين في العمل في قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة من خلال توفير خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني بالدائرة، والرد على كافة استفسارات الباحثين عن عمل وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الذي يوفر الحياة الكريمة لهم.

وأوضح بأن منصة الدائرة تضم تحت مظلتها 10 دوائر وهيئات حكومية، هي: بلدية مدينة الشارقة، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، ومجلس الشارقة للتعليم، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك،

وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة الأشغال العامة، وذلك بهدف المساهمة في توفير الوقت والجهد على الباحث عن عمل في التعرف على طبيعة الأعمال بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وتعد فرصة مثالية لالتقاء الباحثين عن عمل بأقسام وإدارات الموارد البشرية في الجهات المشاركة.

ودعا طارق بن خادم الخريجين والباحثين عن عمل للتسجيل في برنامج التأهيل الوطني للباحثين عن عمل الذي تنظمه الدائرة خلال فترة انعقاد المعرض ويتضمن ورش عمل تتمثل في أخلاقيات وأنظمة العمل، والابتكار المعرفي، والدليل الإداري للموظف بحكومة الشارقة، وريادة الأعمال والابتكار.

وأشاد سعادته بتعاون دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة المشاركة ضمن منصة حكومة الشارقة في المعرض على تواجدها على أرض المعرض للتواصل المباشر مع الخريجين الجدد، ممن يبحثون عن المعلومات حول متطلبات العمل في كل جهة، واهتمامهم الشديد برعاية الكوادر الوطنية على اختلاف مستوياتها، مثمنا جهود مركز إكسبو الشارقة ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في تنظيم هذا المعرض السنوي للتوظيف والذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في كافة القطاعات مثنيا على جهود معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في توفير خريجين مواطنين مؤهلين قادرين على العمل في القطاع المصرفي وكذلك دوره الكبير في وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتوطين الموارد البشرية في هذا القطاع المهم.