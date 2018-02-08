سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2018م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة خورفكان برئاسة السيد/ راشد خميس عبيد النقـبي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:

1. خالد إبراهيم محمد عبدالله الحوسني.

2. راشد خميس محمد راشد النقبي.

3. سعيد عبدالله سعيد عبدالله النقبي.

4. سهيل على سعيد خلف النقبي.

5. محمد خلفان عبدالله خلفان النقبي.

6. محمد زيد علي الخنزوري الشحي.

7. محمد علي أحمد الجوهري الحمادي.

8. يوسف عبدالله أحمد شاهين الرئيسي.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس البلدي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.