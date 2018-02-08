سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2018م بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة السيد/ سالم علي سالم أحمد المهيري، وعضوية كل من السادة والسيدات التالية أسماؤهم:

1. بطي عيد بطي عيد الشويهي.

2. جهاد راشد سيف جمعة الزعابي.

3. حمد عبد الله عبد الرحمن الحلو.

4. خالد راشد خليفة المهيري.

5. خالد عبد اللطيف أمين محمد النمر.

6. خلفان محمد خلفان الرويمه المهيري.

7. خميس سيف راشد بن سويف آل علي.

8. راشد خميس حمد راشد السويدي.

9. سالم محمد سالم سعيد المزروعي.

10. سيف سالم سعيد سالم السويدي.

11. عائشة سيف محمد الخاجه.

12. عائشة أحمد سالم المطوع.

13. عبد الله سالم أحمد محمد بوسمنوه.

14. د. عبد الله سالم علي حموده الكتبي.

15. عبيد سلطان علي النابودة الشامسي.

16. د. علي محمد عبد العزيز بن درويش آل علي.

17. عيسى عبيد خليفة بن غانم الحميري.

18. محمد حميد ناصر سالم العويس.

19. ناصر حمدان ناصر عبودي.

20. وليد راشد خليفة ديماس.

ويختار المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون الاختيار بالتوافق أو بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وتكون مدة العضوية في المجلس البلدي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.