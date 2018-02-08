راشد الليم يقدم محاضرة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة في الجامعة الأميركية

الشارقة 24:

استعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عدداً من أهداف التنمية المستدامة خلال المحاضرة التي ألقاها بحضور الدكتور بيورن شير فيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأكثر من 250 طالباً وطالبة وذلك في إطار البرامج العلمية المشتركة بين الهيئة والجامعة والتي تهدف لتفعيل ودعم خطوات التوجه العملي ناحية التنمية المستدامة عن طريق العمل على تلبية الاحتياجات الحالية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على احتياجاتهم من الموارد الطبيعية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال المحاضرة على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث وكافة فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن 21 هدفاً تم دراستها وتحديدها بدقة لتشمل الجوانب الفنية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على أن تكون منهج عمل لكافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشار إلى أهمية التركيز على البرامج المتخصصة للطلاب والطالبات وأجيال المستقبل وصناعة جيل متعلم على أعلى مستوى يدعم ويعزز مفهوم التنمية المستدامة وربط التعليم في الجامعة بالمجتمع المحيط وتوظيف المعلومات التي يكتسبها الطلاب في مكانها الصحيح وتطوير التكنولوجيا وتنمية القدرات.

وأكد أن الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة والجامعات تهدف لتعليم طلاب الجامعة كيفية إعمال نوع من التغيير المستدام عن طريق العمل ضمن مبادرات فعالة لخلق مجتمعات صديقة للبيئة مشيراً إلى أن الهيئة تتبني هذا التوجه العملي والمتكامل ناحية التنمية المستدامة، وإشراك جميع الطلاب من كل التخصصات بشكل عملي في المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ونعمل جاهدين على خلق مساحة للتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والفنيين بالهيئة وصولاً إلى إجراء نوع من البحوث الحقيقية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بنجاح مبادرة نحو طلبة مبتكرين التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية لتكريم البحوث والأعمال الإبداعية التي أجراها الطلاب والطالبات والتي تركز على خلق مصادر للطاقة المتجددة وخلق مجتمعات مستدامة.

وأكد على أن الـ 21 هدفاً التي استعرضها خلال المحاضرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية لحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، حيث تم تطوير هذه الأهداف لتكون أكثر شمولية وفاعلية وتتضمن كافة الجوانب.