ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق مهرجان أضواء الشارقة 2018

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2018، والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي للعام الثامن على التوالي، وذلك في الساحة الخارجية لدارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في المدينة الجامعية.

وتفضل سموه، بعد نهاية حفل الافتتاح، بإطلاق المهرجان على مستوى المدينة الجامعية، حيث ازدانت كافة مرافقها من الجامعات والكليات وأكاديمية العلوم الشرطية، وغيرها باللوحات الضوئية البديعة أظهرت جمال إبداع التصميم العمراني الذي تتميز به الإمارة.

وتسلم سموه هدية تذكارية من سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بمناسبة تشريف سموه إطلاق فعاليات هذا العام.

وجاءت العروض التي شاهدها الحضور الكبير في افتتاح المهرجان مبهرة ومبتكرة، رسمت لوحاتٍ ضوئية جميلة استخدمت فيها أحدث التقنيات المتطورة مزجت بين الضوء والموسيقى، وعبّرت عن هوية الإمارة عبر تجسيد هندسة مبانيها المعمارية لتشكيل أعمال فنية رائعة، كما تنوعت لوحات العرض ما بين التاريخ والأصالة، والمعاصرة والحداثة، مقدمةً تاريخ الإمارة العريق، مع لوحاتٍ نادرة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك بمناسبة عام زايد.

ويُشكّل المهرجان، الذي تتوزع عروضه على مدن الإمارة، دعوةً إلى تشجيع الحوار بين الثقافات، خاصةً وأنه يستضيف فنانين عالميين من مختلف دول العالم، حيث يستضيف هذا العام 24 فناناً من 10 دول مختلفة لتقديم أجمل العروض الضوئية بإشراف المخرج الفرنسي ماتيو فيلكس.

وقدم سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في كلمته، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة لتشريف سموه حفل إطلاق المهرجان، والذي يأتي ضمن برامج وأهداف الهيئة لإبراز هوية الإمارة وإلقاء الضوء على موروثها الثقافي والتراثي والمعماري وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وقال المدفع: "إن الإمارة نجحت على مدى الأعوام السبعة الماضية في تنظيمه على مستوى عالمي، وأصبح يضاهي المهرجانات التي تستضيفها كبرى العواصم العالمية منذ عشرات السنين، واستقطب المهرجان في العام الماضي أكثر من 700 ألف شخص، وتابعه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مليوني شخص حول العالم".

وأضاف قائلاً: "أن الهيئة عملت خلال السنوات السبع الماضية على تطوير المهرجان وتنويع فعالياته لتحقيق أهدافه ليتسق ومكانة الشارقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يسعى المهرجان إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة وهوية إمارة الشارقة على وجه الخصوص كوجهة سياحية وثقافية، باعتباره حدثاً مميزاً لإلقاء الضوء على الموروث الثقافي والتراثي والمعماري للشارقة".

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، في نهاية كلمته، حرص الهيئة على بذل المزيد من الجهود لتقديم الجديد والمتميز عاماً بعد عام، لتحقيق أهداف رؤية سياحة الشارقة 2021.

ويستمر مهرجان أضواء الشارقة حتى 17 فبراير الجاري، حيث ستنظم العروض في 18 موقعاً داخل وخارج مدينة الشارقة، وتشمل: دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وجادة حرم المدينة الجامعية في الشارقة، وقاعة المدينة الجامعية، وأكاديمية العلوم الشرطية، وبحيرة خالد، ومسجد النور، وواحة النخيل، ودار القضاء، ومنطقة قلب الشارقة، وحصن الشارقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى جانب مسجد عمار بن ياسر بالذيد، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، ودائرة التخطيط والمساحة بخورفكان، والمجلس البلدي لمدينة خورفكان، والمجلس البلدي لمدينة كلباء، ودائرة الموارد البشرية بكلباء، وبلدية منطقة الحمرية للمرة الأولى.

حضر افتتاح المهرجان إلى جانب سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعدد من كبار المسؤولين في دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة والمدينة الجامعية ورعاة المهرجان.